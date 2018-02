Macedónia gyorsan rendezné a névvitáját a görögökkel

Zoran Zaev macedón miniszterelnök kedden Londonban azt közölte, Macedónia négy javaslatot terjesztett elő az évtizedes görög-macedón névvita megoldására – írja az MTI.

A két ország között eddig is egyetértés volt abban, hogy fel kell gyorsítani a tárgyalásokat a viszály megoldása érdekében, eddig azonban egyik fél sem akart kompromisszumot kötni a másikkal. Február elején Görögországban több tüntetést is tartottak az esetleges engedmények ellen, a macedónokat azonban most már tényleg szorítja az idő, a névvita ugyanis hátráltatja az ország NATO- és EU-csatlakozási törekvéseit.

Athén, amely a két szervezet valamennyi tagországához hasonlóan vétójoggal rendelkezik új tagok felvételével szemben, arra hivatkozva kifogásolja a kezdetektől fogva a Macedónia elnevezést, hogy az, valamint a macedón alkotmány egyes cikkei rejtett területi követeléseket tartalmazhatnak a görögök Makedónia névre hallgató északi tartománya iránt.

Valószínűleg emiatt álltak kötélnek most a macedónok, akik négy javaslatot tettek az ország új nevére, melyekből a görögök kiválaszthatják a nekik legmegfelelőbbet. A javasolt nevek

az Észak-Macedónia Köztársaság,

a Felső-Macedónia Köztársaság,

a Vardar Macedónia Köztársaság,

illetve a Macedónia Köztársaság (Szkopje).

Ezektől várja Macedónia a vita mielőbbi rendezését, az ügyet ugyanis lehetőleg az EU júniusi, valamint a NATO júliusi csúcstalálkozója előtt szeretnék letudni, Zoran Zaev miniszterelnök szerint pedig ezek közül valamelyiket el is fogják majd fogadni. Ez egyébként valóban nincs kizárva, ugyanis a szakértők szerint is a jelenlegi név megtoldása lesz a probléma megoldásának kulcsa.

A görögök által korábban szintén kért alkotmánymódosításról ugyanakkor egyelőre nem született döntés. A két külügyminiszter további tárgyalásokat fog tartani, és Zaev is tervez egy találkozót márciusban Alekszisz Ciprasz görög kormányfővel. Ha sikerül megállapodásra jutni a vitában, Macedónia népszavazást fog tartani a névváltoztatásról.