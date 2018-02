Hókáosz van Romániában

Románia 28 déli, keleti és központi megyéjében – Olténia, Munténia, Moldva, Dobrudzsa egészében és a Székelyföld jelentős részén – csütörtökig narancssárga (másodfokú) fagyriadó van érvényben: éjszakánként a hőmérséklet a legtöbb helyen mínusz 20 Celsius-fok közelébe vagy alá süllyed, de a nappali csúcshőmérséklet sem emelkedik mínusz 8 fok fölé.

A hideget kísérő erős szél miatt kedden 14 óráig egy másik narancssárga figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Nyolc Duna menti megyében és Bukarestben is erős szél és viharos széllökések vannak. A hófúvás miatt helyenként 50 méter alá csökkent látótávolság. A reménytelennek ítélt utakon felhagytak a hó eltakarításával, mert azt a szél úgyis visszafújja.

A hófúvás miatt már hétfő este lezárták a Bukarest és a tengerpart közötti A2-es, illetve a Konstancát elkerülő A4-es autópályát és szinte valamennyi dobrudzsai országutat. Kedd délelőtt harminc főúton és 40 megyei úton szünetelt a közlekedés.

A román állami vasúttársaság 85 járatot törölt, de a közlekedő járatok is jelentős késéseket halmoznak fel. Az erős szél miatt a tengeri kikötőket is bezárták. A szél miatt kedd reggel lezárták a konstancai repülőteret is. Bukarestben és tíz megyében második napja szünetel a tanítás: a román fővárosban működő több mint 400 tanintézmény kedden zárva van, ami negyedmillió iskolást és óvodást érint. Az utakon az óvintézkedéseknek köszönhetően kevesen akadtak el, de a megközelíthetetlen településekről lánctalpas járművekkel szállítják el az egészégügyi okok miatt rászorulókat.

A román meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint kedd estére alábbhagy a szél, a hét végéig pedig a hideg is enyhül.

Egy nap alatt öten fagytak halálra Lengyelországban

Lengyelországban keddre virradó éjszaka mínusz 16-22 Celsius-fokot mértek. Az RCB összesített adatai szerint november eleje óta 53 embert ért fagyhalál. A lengyel országos meteorológiai szolgálat a vajdaságok többségében továbbra is elsőfokú riasztást tart érvényben a fagyok miatt, vagyis a legalacsonyabbat a háromfokozatú skálán. (MTI)