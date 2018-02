Most minden szempár Fico csinos tanácsadónőjére szegeződik

Először 2015-ben figyelt fel a szlovák sajtó arra, hogy Robert Fico mellett egyre többször jelenik meg egy feltűnően csinos, fiatal asszisztens. Az újságok gyorsan elő is ásták a Brejk című férfimagazin 2009-es számát, amelyben az akkor 22 éves Mária Trošková félmeztelen képei jelentek meg.

A fiatal nővel készített interjúból az derült ki, hogy Trošková 2007-ben bejutott a Miss Universe döntőjébe, ezután ajánlott neki szerződést egy modellügynökség. Trošková beszámolt arról is, hogy 16 évesen veszítette el a szüzességét, az egyéjszakás kalandoknál többre értékeli a romantikus, gyertyafényes vacsorákat, és önbizalmát akarta erősíteni azzal, hogy szilinkonmelleket csináltatott magának.

Nem szeret döntéseket hozni

A Break magazin 2009-es száma

A lány arról is beszélt, hogy nincsenek extra vágyai, szeretne a saját lábán állni és boldog családban élni. Trošková akkor volt végzős a trencsényi főiskola menedzsment szakán, de arra panaszkodott, hogy szerinte nem túl alkalmas olyan pozícióra, ahol döntéseket kell hozni, mert ő inkább amolyan lamentálós fajta. Nem tudni, hogy ez mennyiben változott meg az ezt követő 7 évben, de tény, hogy Robert Fico 2016-ban már főtanácsadóvá nevezte ki a kormányhivatalban.

Troškovát és Ficót 2016 januárjában akkor fotózták le, amikor egy este a Hilton szálló szolgálati garázsába érkeznek egy fekete furgonnal. Inkognitóban lehettek, mert a garázsnak erre a részére csak speciális belépőkártyával lehet bejutni, és később sem lehetett látni őket a szállodában aznap este zajló fogadáson.

Nem tudni, mit csináltak itt. A sajtó azt feltételezte, hogy Fico vagy magánügyben járt a hotelben, vagy a hotel egyik tulajdonosával, Juraj Širokýval találkozhatott, aki a Smer egyik legfőbb támogatója, és akinek Váhostav nevű cége ellen abban az időben rendőrségi eljárás folyt a hitelezők megkárosítása és egyéb bűncselekmények gyanújával. A találkozót mindkét érintett tagadta.

A számítógépe is belekeveredett egy ügybe

Troškováról akkor lehetett ismét hallani, amikor 2016-ban botrány tört ki az Általános Egészségbiztosítónál (VšZP). A biztosító ugyanis 2014-ben több mint 1,4 millió eurót, azaz kb. 250 kórházi nővér bérének megfelelő összeget fizetett ki egy bizonyos Pavol Kostka nevű orvosnak és gyógymasszőrnek. Később kiderült, hogy Kostka szolgáltatásait előszeretettel vette igénybe Robert Fico, a felesége, a fia, az anyósa, több miniszter és azok családtagjai is.

Kostka ekkor egy közleményt küldött szét a sajtónak, amiben tiltakozott bármilyen gyanúsítás ellen. Kiderült azonban, hogy ezt a sajtóközleményt érdekes módon a kormányhivatalban dolgozó Mária Trošková számítógépén írták, a fájlinfóban az ő neve szerepelt. Máig nem tudni, hogyan készülhetett ez a szöveg a kormányhivatalban, a kormányszóvivő teljes képtelenségnek minősítette az egészet.

Ugorjunk az időben. 2018. februárjában a szlovákiai Nagymácsédben egy-egy lövéssel meggyilkolják Ján Kuciak oknyomozó újságírót és menyasszonyát. Az eset sokkolja Szlovákiát. Az újságíró egy olyan cikken dolgozott, amely az olasz maffia és a szlovák kormány kapcsolatait boncolgatta.

Az Aktuality.sk az újságíró meggyilkolása után közölte a félbemaradt cikket, amelyet a pozsonyi Új Szó magyarul ismertet, a Parameter pedig szó szerinti magyar fordításban is leközölt. Ebben szintén többször előkerül a főtanácsadó, Mária Trošková neve. A cikk lényegében arról szól, hogy az olasz maffiához, a calabriai 'Ndranghetához köthető embereknek Szlovákiában komoly mezőgazdasági vállalkozásaik vannak, és kapcsolatba kerültek magas szintű, kormányzati illetékesekkel is.

Céget alapított az olasszal

Az egyik ilyen olasz vállalkozó Antonino Vadala, aki ellen Ján Kuciak cikke szerint 2003-ban azért emeltek vádat Olaszországban, mert rejtegetett egy gyilkosságért elítélt maffiózót. Vadala Szlovákiában talált menedéket az olasz hatóságok elől.

Érdekes módon Antonino Vadala és az akkor mindössze 24 éves Mária Trošková 2011-ben közös céget alapított Gia Management néven. Trošková nem véletlenül került a történetbe. Ebben az időben a rendkívül befolyásos Pavol Ruskónak, a Markíza televízió tulajdonosának, korábbi gazdasági miniszternek, az Új Polgári Szövetség (ANO) korábbi elnökének dolgozott. A Szlovákiában energetikai és mezőgazdasági vállalkozóként ismert olaszt Ruskó ismertette meg a fiatal nővel.

Trošková egy évvel később kiszállt a cégből, majd Viliam Jasaň smeres képviselő asszisztense lett. Innen került aztán Fico mellé, Viliam Jasaň pedig ma a kormány biztonsági tanácsának titkára. Jasaňnak egyébként szintén volt üzleti kapcsolata az olasszal. A Prodest nevű biztonsági cégét Antonino Vadala vette át az embereivel, mint ahogy Jasaň fiának is van vele közös üzlete.

Fico megvéd mindenkit

Azt egyelőre nem tudni, mi igazolható mindebből. Vadala már korábban kijelentette, hogy semmi köze a maffiakapcsolatokkal gyanúsítható, olaszországi Vadala családhoz, Viliam Jasaň pedig azt állítja: nem tudott Vadala állítólagos kapcsolatáról az olasz maffiával.

A szlovák rendőrség és a kormány most láthatóan nagy igyekezettel akarja felgöngyölíteni az ügyet. Mármint az újságíró meggyilkolásának ügyét, nem azt, amiről az újságíró írt. A szlovák rendőrség 1 millió eurós nyomravezetői díjat ajánlott fel, amit szokatlan módon meg is mutattak a sajtónak, készpénzben pakolták ki a kötegeket egy asztalra.

Fico megvédte főtanácsadóját és Vladimír Jasaňt is. Szerinte Troškováról régi pletykákat elevenítettek fel, de arra a kérdésre nem kívánt válaszolni, hogy a nő milyen munkát végez a kormányhivatalban, és hogy a titkosszolgálat átvilágította-e. A gyilkosság ügyében eddig húsz embert hallgatott ki a szlovák rendőrség, és Mária Troškovát is ki fogják kérdezni, jelentette be Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány.

Fico szerint semmi oka nincs arra, hogy lemondjon, szerinte az ügyből csak az ellenzék akar politikai tőkét kovácsolni. Szerdán viszont bejelentette lemondását Marek Madaric szlovák kulturális miniszter. Lépését azzal indokolta, hogy az általa irányított tárca áll a kormányból a legközelebb a sajtóhoz, és a kettős gyilkosság után nem tudná azt tovább vezetni.

A Bumm.sk azt írta szerda késő délután, hogy Viliam Jasaň és Mária Trošková közös nyilatkozatot adtak ki a Kuciak-gyilkosság kapcsán, amiben közölték, a vizsgálat lezárultáig lemondanak a kormányhivatalban betöltött pozíciójukról. Visszautasították, hogy összekössék a nevüket a napokban történt tragédiával. "Mivel nevünket felhasználják a Robert Fico miniszterelnök elleni politikai harcban, úgy döntöttünk, hogy az eset vizsgálatának lezárultáig lemondunk a kormányhivatalban betöltött pozíciónkról" - írták.