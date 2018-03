Információkat ajánl Trump és az oroszok kapcsolatáról egy fehérorosz eszkortlány

Jelenleg Thaiföldön ül börtönben az a magát "hivatalos csábítónak" nevező, fehérorosz eszkortlány, aki azt állítja: sokat tudhat Donald Trump és az oroszok kapcsolatáról. Anasztázia Vasukevics, művésznevén Násztya Ribka most azt ajánlotta fel, hogy fontos információkat tudna megosztani a Trumpot és az amerikai elnökválasztási kampányt befolyásoló oroszokról, írj a CNN.

A fehérorosz modell és eszkortlány azt állítja: február 26-án érkezett kilenc másik orosszal Thaiföldre, hogy egy "szextréningen" vegyen részt. Orosz útlevél volt nála, de a thai hatóságok valamiért őrizetbe vették.

Amíg Pattayába szállították, a rabszállító kocsiról még gyorsan közzétett az Instagram-oldalán egy videóüzenetet. Ebben azt mondja: kész átadni a puzzle hiányzó darabjait, videókat, hangfelvételeket Trumpról, Paul Manafortról és a többiekről.

A nő azóta újabb videót is közzétett, ezt is egy rabszállítóból. Ezen Vlagyimir Putyinnak üzen. Azt mondja, most szállítják át a harmadik börtönbe, Bangkokba, de még mindig nem tudja, mit követett el.

Az Egyesült Államokban Robert Mueller különleges ügyész vizsgálja a 2016-os elnökválasztás orosz befolyásolásának és Donald Trump kampánycsapata és az oroszok esetleges összejátszásának az ügyét. Paul Manafort, Trump egyik volt kampányfőnöke és helyettese, Rick Gates ellen is vádat emeltek már pénzmosás, külföldi hatalommal összeesküvés, illegális lobbizás miatt.

Fotó: nastya_rybka.ru / instagram

Násztya Ribka elég kacifántos módon került ebbe a történetbe. Soha nem tagadta, miből él. Korábban könyvet is írt Hogyan szedjünk fel oligarchákat címmel. Részt vett provokatív akciókban is, például amikor meztelenül és fenekükben csillagszóróval tüntettek a molesztálási ügybe keveredett Harvey Weinstein mellett.

Putyin legnagyobb ellenfele, Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust egyszer úgy akarták lejáratni, hogy irodájába forrónadrágos és miniszoknyás eszkortlányok özönlöttek be, persze az orosz állami tévé forgatócsoportja is véletlenül velük volt. Az egyik eszkortlány később Instagram-oldalán bejelentette, hogy dugni fog Navalnijjal és a videót majd felteszi a netre. Ő volt Násztya Ribka.

Navalnij és munkatársai ezután visszanézték a lány Instagram-oldalát, ahol érdekes videóra bukkantak. Egy 2016 augusztusi videón ugyanis Násztya Ribka Szergej Prihogyko miniszterelnök-helyettes és Oleg Gyeripaszka milliárdos társaságában látható egy luxus hajókázáson . Navalnijék szerint ez nemcsak arra bizonyíték, hogy a milliárdos megvesztegeti a miniszterelnök-helyettest, hanem az orosz-amerikai kapcsolatra is.

A videón ugyanis el hangzik, hogy Prihogykó barátja Viktória Nuland, azaz az amerikai külügyminisztérium eurázsiai ügyekért, így Oroszországért is felelős helyettes államtitkára. Navalnij szerint ez lehet a kapocs a Kreml és Trump között. Az egész sztori megnézhető Navalnij videóján.

Oleg Gyeripaszka Vlagyimir Putyin elnökhöz közelálló üzletember, Prihogyko pedig a Jelcin-korszak óta folyamatosan vezető tisztségeket tölt be az elnöki és az államapparátusban, ami ritkaságszámba megy Moszkvában. Gyeripaszka kapocs-szerepe az ügyben az, hogy korábban dollármilliókért dolgozottneki Paul Manafort, Trump első kampányfőnöke.

