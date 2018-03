Újra lehet moziba járni Szaúd-Arábiában

Csaknem négy évtized után újra lesznek mozik a legnagyobb, és talán legkonzervatívabb Öböl-monarchiában: a szaúdi kultusztárca ugyanis meghozta a rendeletet hozott, amely lehetővé teszi a működési engedélyek kiadását a filmszínházaknak – írta pénteken az MTI az SPA szaúdi hírügynökségre hivatkozva.

Március elejére sikerült véglegesíteni azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén újra megnyílhatnak a filmszínházak, és az engedélyek kiadása azonnal megkezdődik. Az ultrakonzervatív iszlám monarchiában a nyolcvanas évek elején zárták be a filmszínházakat, ezért a gazdagabb szaúdiak azóta a szomszédos Bahreinbe jártak mozizni.

Avad al-Avad kultuszminiszter szerint a filmszínházak újbóli megnyitása

serkenteni fogja a gazdasági növekedést,

munkahelyeket teremt,

és bővíteni fogja a szórakozás lehetőségét

A fiatal Mohamed bin-Szalmán trónörökös ezen elképzeléséhez is nagy lendülettel áll neki a kormányzat. A kulturális tárca tervei szerint 2030-ra szerte az országban több mint 350 filmszínház kezdi meg működését, több mint 2500 teremben vetítenek majd filmeket. Avad azt reméli, hogy a háztartások szórakozási és üdülési célú kiadásai 2,9-ről hat százalékra nőnek majd.

Az iszlám szunnita ágának fundamentalista, vahhábita irányzatát követő muszlim királyságban tavaly óta elmozdulás tapasztalható a modernizáció irányába, amit megfigyelők Mohamed bin Szalmán trónörökös befolyásának növekedésével hoznak összefüggésbe. A változások a nők jogainak kiterjesztésében a leglátványosabbak. Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi király tavaly szeptemberben rendeletet írt alá arról, hogy engedélyezik a nőknek az autóvezetést, illetve sporteseményeket is látogathatnak. A változás szele a divatot is megérintette, a szaúdi nők elkezdtek színesebb ruhákat, úgynevezett abajákat viselni, a hagyományos feketék mellett megjelentek a világoskékek és rózsaszínűek is.