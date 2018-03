Ukrajnában a tél végére ütött be az energiaválság, bezárták az iskolákat

Az ország gázkészletével való spórolás miatt péntektől jövő keddig szünetel a tanítás Ukrajna minden oktatási intézményében

- jelentette be Ihor Naszalik energetikai miniszter a kijevi parlament pénteki plenáris ülésén.

Ukrajnában két okból kényszerültek takarékossági intézkedéseket bevezetni: egyfelől az egy hete tartó hideg időjárás miatt csaknem tíz százalékkal, napi 200 millió köbméterre nőtt a gázfogyasztás az elmúlt napokban, másfelől az orosz Gazprom állami gázvállalat - megszegve szerződéses kötelezettségeit - szerda óta halogatja a Kijev által előre kifizetett gáz szállítását, inkább visszautalta a pénzt az ukrán megrendelőnek. A miniszter elmondta, hogy szerdán kormányzati válságstábot hívtak össze a helyzet megoldására.

Az oktatási intézmények bezárása mellett az elfogadott cselekvési terv keretében a termelőcégek energiaszükségleteit földgáz helyett inkább fűtőolajjal próbálják megoldani. A kormányzat ezen felül a vállalatokat és a lakosokat is arra kérte, hogy lehetőleg spóroljanak a gázfogyasztással az elkövetkező 3-4, egyébként igen hidegnek ígérkező napon.

Andrij Koboljev, a Naftohaz ukrán állami gázvállalat vezérigazgatója csütörtökön az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács (RNBO) ülésén közölte, hogy a cég a hiány egy részét képes fedezni európai uniós országokból, de ez nem lesz elegendő, ráadásul többe kerül, mint amennyiért a Gazpromnak szállítania kellett volna a stockholmi döntőbíróság döntése értelmében.

A Naftohaz két ügyben, a gázárral és a tranzittal kapcsolatos vita rendezésére nyújtott be keresetet az orosz gázóriással szemben a stockholmi választottbírósághoz. Tavaly decemberben a bíróság az ukrán vállalat javára döntött a gáz áráról szóló vitában és az Ukrajnán keresztül haladó vezeték tranzitdíjában is. Oroszország azonban sem a tartozását nem kezdte el fizetni, sem pedig a gázt nem kezdte el szállítani. Sőt, még a nyomást is csökkentette az Oroszországot és az uniós országokat összekötő, Ukrajnán keresztülhaladó gázvezetékekben.