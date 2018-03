Eltemették a meggyilkolt szlovák újságírót

Szombaton végső nyugalomra helyezték a múlt vasárnap meggyilkolt szlovák újságírót, Jan Kuciakot - írja a Paraméter.sk. A 27 éves riportert családja, barátai és kollégái jelenlétében Štiavnik községben temették el. A vele együtt meggyilkolt menyasszonyát, Martina Kušnírovát pénteken temették el Gregorovcén.

Kuciakot és menyasszonyát múlt héten vasárnap, éjfél előtt találták holtan nagymácsédi (Velká Maca) családi házukban, mindkettőjükkel lövés végzett. Mint nemsokkal később kiderült, az Aktuality.sk portálnak dolgozó, 27 éves újságíró éppen egy olyan cikken dolgozott, amely szerint a calabriai olasz maffiával, a N'dranghetával kapcsolatba hozható olasz állampolgárok zsebelnek be nagy uniós pályázatokat Szlovákiában, a szálak pedig egészen Robert Fico elnök tanácsadójáig vezettek. A félkész cikket Kuciak halála után az összes fontosabb szlovák lap leközölte, a fordítások pedig bejárták a világsajtót. Magyarul itt olvasható.

A szlovák rendőrség csütörtökön hét embert vett őrizetbe a kettős gyilkossággal összefüggésben, és házkutatást tartottak Kuciak cikkének főszereplőjénél, az olasz Antonino Vadala házában is. Szombaton viszont mint a hét őrizetbe vett személyt szabadlábra helyezték.

Robert Fico szlovák államfő a szerda este arról beszélt, hogy a két halálesetet az ellenzék a hatalom megszerzésére akarja felhasználni. A tényfeltáró újságíró meggyilkolása okozta közfelháborodás feszült politikai hangulatot alakított ki Szlovákiában. Szerdán az újságíró és élettársa meggyilkolására hivatkozva jelentette be lemondását Marek Madaric kulturális miniszter, péntekre pedig több szlovákiai városban is felvonulásokat tartottak a meggyilkolt újságíró emlékére. A tömeg egy része Fico lemondását is követelte.