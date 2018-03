Legalább öt ember meghalt az amerikai ítéletidő miatt

Orkán erejű szélvihar csapott le pénteken heves esőzések és havazások kíséretében az Egyesült Államok északkeleti partvidékére, nagyvárosok utcái kerültek víz alá, repülőjáratok ezreit kellett törölni, leállt a vonatközlekedés, és csaknem 1,7 millió háztartás maradt áram nélkül Észak-Karolinától egészen Maine államig, írja az MTI. Hírügynökségi jelentések szerint legalább öt ember halálát okozták a kidőlt fák és leszakadt ágak.

A part menti massachussettsi települések utcáira kétszintes ház nagyságú hullámok törtek be, gépkocsikat lepett el a víz, iskolák, üzletek és kormányhivatalok maradtak zárva. Súlyos a helyzet Bostonban, ahol számos utca került víz alá, mivel a vihar pont akkor érkezett, amikor amúgy is magas volt a tenger vízállása a dagály miatt. A délutáni órákra az ár elvonult, de péntek éjfél körül az újabb dagály miatt ismét víz alá kerülhetnek a nagyváros utcái.

Az óránkénti közel száztíz-százharminc kilométeres széllökések és esőzések miatt több mint háromezer repülőjáratot kellett törölni, a New York-i LaGuardia és JFK nemzetközi repülőtéren is komoly forgalomkorlátozások voltak. A JFK közlése szerint 437 járatot kellett törölni, vagyis az összes 38 százalékát, és le kellett állítani a metróforgalmat a repteret a legközelebbi metróállomással összekötő útvonalon. A szövetségi légiforgalmi hivatal szerint az északkeleti térség repülőterein átlagban 1 óra 37 perces késések voltak. A washingtoni Dulles nemzetközi repülőtéren pedig az irányítótorony dolgozóit is evakuálni kellett a viharos szél miatt.

Az Amtrak vasúttársaság leállította a forgalmat az északkeleti folyosón, Washington, New York és Boston között.

Washingtonban és a környékén bezárt egy napra minden szövetségi kormányintézmény, és egyes múzeumok sem nyitottak meg.

Meteorológusok szerint az ítéletidő az éjszaka folyamán és szombaton is megkeseríti majd a térségbeli lakók életét, a szél tartósan orkán erejű marad.

Közben az Egyesült Államok nyugati partvidékét is heves téli vihar sújtotta, de a vártnál gyengébbnek bizonyult. Kaliforniában ezért feloldották a mintegy 30 ezer, Santa Barbara környéki lakosra vonatkozó evakuálási rendeletet. Mivel az esőzések nem voltak olyan hevesek, mint gondolták, a földcsuszamlások kockázata is csökkent.

