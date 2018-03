Újságíró-gyilkosság: Szabadlábra helyezték az őrizetbe vett hét olaszt

Szabadlábra helyezte a rendőrség azt a hét embert, akit Ján Kuciak tényfeltáró újságíró meggyilkolásának ügyével összefüggésben vettek őrizetbe - erősítette meg a szlovák országos rendőr-főkapitányság sajtóosztálya szombaton, írja az MTI.

Csütörtökön két kelet-szlovákiai városban, Nagymihályban (Michalovce) és Tőketerebesen (Trebisov) több helyszínen tartott razziát a rendőrség, és őrizetbe vett hét, Szlovákiában letelepedett - sajtóközlések szerint az országban jelentős mezőgazdasági üzleti érdekeltségekkel rendelkező - olaszt. A részben családi kapcsolatban álló személyek közül többről tett említést Ján Kuciak az utolsó, már halála után megjelent cikkében, amelyben a calabriai 'ndrangheta maffiához állítólag közel álló személyek szlovákiai megjelenésével, ott végzett gazdasági tevékenységükkel, illetve kapcsolati hálózatukkal és állítólagos politikai kötődéseikkel foglalkozott.

A Bumm.sk azt írta, hogy Tőketerebesen az olasz Antonino Vadala házában tartottak házkutatást. Vadala neve többször is szerepel annak az oknyomozó újságírónak a cikkében, akit néhány nappal ezelőtt lőttek le menyasszonyával. Ján Kuciak cikkében azt írta: Vadala energetikai és mezőgazdasági vállalkozóként ismert Szlovákiában, de 2003-ban vádat emeltek ellene Olaszországban egy gyilkosságért elítélt maffiózó rejtegetése miatt.

A cikk szerint Vadala komoly kapcsolatokat ápol a calabriai maffiával, a 'Ndranghetával, ráadásul korábban üzleti kapcsolatban állt Robert Fico miniszterelnök tanácsadójával és a kormány biztonsági tanácsának titkárával is. Vadala korábban azt állította: semmi köze a maffiakapcsolatokkal vádolt, olasz Vadala-családhoz.

A nyomozók a rendelkezésükre álló 48 órás határidőn belül ellenőrizték az őrizetbe vettekkel kapcsolatos felvetéseket, majd szabadlábra helyezték őket - közölte szombaton a szlovák rendőr-főkapitányság szóvivője. Közelebbi információkat az ügyet felügyelő ügyész döntése alapján nem hoznak nyilvánosságra.

Az újságíró és élettársa, Martina Kusnírová holttestét vasárnap este nagymácsédi (Velká Maca) családi házukban fedezte fel a rendőrség, amely a gyilkosság körülményeiből kiindulva és a férfi tevékenysége alapján azt feltételezi, hogy Kuciakot a munkájával összefüggésben ölhették meg.

Robert Fico szlovák kormányfő szerda este arról beszélt, hogy a két halálesetet az ellenzék a hatalom megszerzésére akarja felhasználni. A tényfeltáró újságíró meggyilkolása okozta közfelháborodás feszült politikai hangulatot alakított ki Szlovákiában. Szerdán az újságíró és élettársa meggyilkolására hivatkozva jelentette be lemondását Marek Madaric kulturális miniszter, péntekre pedig több szlovákiai városban is felvonulásokat tartottak a meggyilkolt újságíró emlékére. A tömeg egy része Fico lemondását is követelte.