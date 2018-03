Exit poll: Berlusconiék az élen, az 5 Csillag a legnagyobb párt

Cikkünk frissül.

Az első exit pollok alapján a Silvio Berlusconi vezette jobboldali blokk vezet, 33-36 százalékot érhet el a vasárnapi olasz parlamenti választásokon. A legnagyobb párt viszont az 5 Csillag Mozgalom (M5S) lesz 29,5-32,5 százalékkal. A kormányzó balközép Demokrata Párt csak 20-23 százalékot érhet el, szövetségeseivel együtt 24,5-27,5 százalékra jósolják. Ez azt is jelenti, hogy egyik blokk sem tudna egyedül kormányt alakítani.

Reggel héttől este 11-ig lehetett szavazni. A részvétel úgy tűnik, alacsonyabb volt, mint 2013-ban. Akkor 75 százalék, most 71,48 százalék ment el szavazni a nem végleges adatok szerint.

Napközben Berlusconinak és az M5S-t vezető, 31 éves Luigi Di Maiónak is várakoznia kellett a szavazáshoz, mert az új rendszer miatt sok helyen feltorlódtak az emberek, írja a Reuters. Berlusconi szavazásakor egy félmeztelen Femen-aktivista is felugrott az asztalra, tiltakozva a volt miniszterelnök ellen.

Fotó: Carlo Hermann Luigi Di Maio

Az Il Messagero hozzáteszi, hogy az exit pollok korábban azért egyáltalán nem bizonyultak betonbiztosnak, de ez most nagyjából megegyezik az utolsó, két héttel a szavazás előtt készített felmérésekben jósolt erőviszonyokkal. Ha ez lenne a végeredmény, az azt jelentené, hogy a három nagy blokk között patthelyzet alakult ki. Az élen álló jobboldali pártszövetség sem tudja egyedül elérni a biztos kormánytöbbséghez szükséges legalább 40 százalékot.

A jobboldali szövetségen belül Berlusconi Hajrá Olaszország pártja, és a szélsőségesebb Északi Liga egyaránt 13-16 százalék között végezhet. Ez a háziverseny azért fontos, mert a jobboldal kormányra kerülése esetén az a párt adhatná a miniszterelnököt, amelyik több szavazatot kapott. Azt előre tudni lehetett, hogy a 81 éves Silvio Berlusconiból miniszterelnök biztosan nem lesz, mert elítélték adócsalásért, és 2019-ig a közügyektől is eltiltották. Berlusconi Antonio Tajanit, az Európai Parlament elnökét javasolta, míg a Liga Matteo Salvini pártelnököt.

Az 5 Csillag Mozgalom legutóbb legnagyobb pártként sem volt hajlandó senkivel koalícióra lépni, most viszont az exit pollok ismeretében úgy vélte, hogy a következő kormány egyik pillére lesz. A baloldal viszont ellenzéki szerepre készül. „Ha ez lesz az eredmény, az vereséget jelent nekünk, és ellenzékbe vonulunk" – mondta Ettore Rosato, a balközép tömörülés alsóházi vezetője.

Az olasz választások sosem egyszerűek, de most ha lehet, még a szokásosnál is képlékenyebb volt a képviselőházi és szenátusi választások várható kimenetele többek között a most vizsgázó új választási rendszer, és a 37 százaléknyi bizonytalan szavazó miatt.

A gazdasági problémák mellett főként a migrációs helyzet került a középpontba a kampányban, több mint 600 ezer bevándorló és menekült érkezett Észak-Afrikából a legutóbbi parlamenti választások óta. A kampányidőszak pedig erőszakos tüntetésekkel zárult, az utolsó hetekben több nagyvárosban is voltak utcai megmozdulások, összecsapások szélsőséges jobboldali, neofasiszta, és baloldali csoportok, valamint a rohamrendőrök között.

Megint a már sokszor leírt, de újból visszatérő Berlusconi akarta keverni a lapokat a jobboldali szövetség élén, amit az elmúlt években az olasz politika hagyományos berendezkedését felborító, elitellenes és újpopulista mozgalomból a legnagyobb párttá növő 5 Csillag Mozgalommal, és annak 31 éves miniszterelnök-jelöltjével állított szembe. A kormányzó baloldal látványosan elintézte magát az elmúlt években, de mégsem zárható ki teljesen, hogy valamilyen formában a hatalom közelében maradjon.

Többek között azért, mert ha az exit pollban jelzettnek megfelelő eredmény lesz, akkor hétfőtől jó eséllyel komoly alkudozásokra és helyezkedésekre lehet számítani, hiába zártak ki előre számos koalíciós együttműködési lehetőséget az egyes szereplők.

Közben pedig az uniós vezetők és a piacok aggódva figyelik, hogy jön-e újabb elhúzódó patthelyzet és politikai bénultság az eurózóna harmadik legnagyobb, nem kevés kihívással szembenéző gazdaságában.

Borítókép: Silvio Berlusconi. Fotó: Miguel Medina / AFP.