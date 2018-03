Markolóval raboltak ki egy Lidlt Írországban, megrogyott az épület

Egy lopott markolóval raboltak ki egy Lidlt Írországban. A Dublin elővárosában, Tallaghtban lévő áruháznál előbb fosztogatók jelentek meg, akik vittek, amit tudtak – írja az Irish Times.

A betörők az erős havazást használták ki az akcióhoz, ami miatt Írországban egy időre megbénult a közlekedés. Hivatalos jelentések szerint pénteken délután körülbelül harminc ember támadta meg a Lidl biztonsági őreit, akik erősítést kértek.

Az épületnél megjelent egy markoló is, ami elkezdte megbontani az áruház tetejét. A könnyűszerkezetes épület megrogyott, majd összedőlt. Az áruház zárva volt, csak ennek köszönhető, hogy senki nem sérült meg.

A cél az áruház széfje lehetett, amit sikerült kiemelni a munkagéppel. A videón az is látszik, ahogy ezt megpróbálják kinyitni a markolóval.

A helyzet kezdett eldurvulni. A Lidlt fosztogató csapatok barrikádokat és hóakadályokat is emeltek a környéken. Ír lapok szerint a betörők és fosztogatók kövekkel és hógolyókkal is megdobálták a helyszínre érkező rendőröket.

Elég elkeserítő, hogy a boltot épp akkor rabolták ki, amikor az összes hatósági szerv elfoglalt az időjárás miatt.

– mondta Brian Lawlor, a Fine Gael nevű párt helyi politikusa, aki azt is hozzátette, hogy a csapat nagy mennyiségű alkoholt is elvitt, az üzletet pedig teljesen szétverték, több ezer eurós lehet a kár. A Sinn Féin helyi tanácsosa szintén elítélte az esetet, valamint azt is elmondta, hogy az ott élőket nagyon felbosszantották a történtek, ugyanis az elmúlt napok főként az összetartásról szóltak, az incidens pedig rossz fényben tünteti fel az egész közösséget.

A Lidl tud az esetről, azonban mivel abban jelenleg is nyomoznak, bővebben nem kívánták kommentálni azt. Egyelőre kilenc embert tartóztattak le az ügyben.