Nemsemlegesre íratná át a német himnuszt az esélyegyenlőségi miniszter

A nemzetközi nőnap alkalmából Kristin Rose-Möhring, a berlini családügyi minisztérium esélyegyenlőségi biztosa azt javasolta: tegyék nemsemlegessé a német himnusz szövegét, írja a Bild.

A mostani német himnusz szövege August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841-ben született, a Németek dala című költeményének harmadik versszaka. Ebben szerepel a német Vaterland, azaz a szülőföld szó, amit a német nyelv nem anyaföldként, hanem "apaföldként" fejez ki. Az esélyegyenlőségi biztos javaslata, hogy ezt nevezzék át hazává, azaz használják a Heimatland szót.

A másik módosítás a testvériesen (brüderlich) szónál lenne szükséges, ami ugyancsak hímnemre utal. A javaslat szerint ezt a couragiert szóval lenne célszerű helyettesíteni, ami egyébként inkább a bátorságra, mint az együttműködésre utal.

Az esélyegyenlőségi biztos arra hivatkozott, hogy hasonló lépést már megtettek az osztrákok és a kanadaiak is a himnuszukkal. Az osztrák himnuszban így a "Nagy fiaid hazája" sort a "Fiaid és lányaid hazájára" változtatták, a kanadai himnuszban pedig a "true patriot love in all thy sons command" helyett, a "in all of us command"-ot is éneklik, bár ez nem terjedt el szélesebb körben.