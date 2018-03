Elhárult az utolsó akadály, megalakulhat Merkel 4. kormánya

A Német Szociáldemokrata Párt tagsága nagy többséggel, 66 százalékkal szavazta meg azt, hogy a párt ismét nagykoalícióra lépjen Angela Merkel CDU-jával. Ezzel elhárult az utolsó akadály a kormányalakítás elől.

Így is több mint fél év telt a választások óta, hogy Európa legerősebb államában sikerült kormányt alakítani. Az új kormány várhatóan március 14-én, a tavaly szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás utáni 170. napon alakul meg. Ez volt az eddigi leghosszabb kormányalakítási folyamat Németországban.

Az SPD pártszavazást tartott a nagykoalícióról 463 ezer tagja megkérdezésével. A levélszavazás komoly, 78 százalékos részvétel mellett zajlott. A 378 ezer leadott szavazatból végül 239 ezren voksoltak igennel a nagykoalícióra.

Angela Merkel a CDU Twitter-oldalán azt írta: gratulál az egyértelmű eredményhez, és örül, hogy az eddigi koalíciós partnerekkel együtt dolgozhat Németországért.

Két év múlva megvizsgálják, érdemes-e folytatni

Az SPD a következő napokban megnevezi jelöltjeit a szerződés alapján a pártnak jutó hat minisztérium vezetésére. Fele-fele arányban jelölnek nőket és férfiakat, lesznek közöttük új arcok és olyan politikusok is, akik eddig is tárcavezetők voltak - mondta Olaf Scholz, megbízott pártelnök. Korábban felmerült, hogy Martin Schulz eddigi elnök lesz a külügyminiszter, de neki a tagság és az elnökség ellenkezése miatt vissza kellett lépnie.

A CDU már megnevezte miniszterjelöltjeit, nekik is hat tárca jut, és fele-fele arányban jelöltek nőket és férfiakat. A CDu testvérpártja, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) három tárcát kap, hétfőn jelentik be, hogy kikből lehetnek miniszterek. Horst Seehofer pártelnök várhatóan szövetségi belügyminiszterként folytatja pályafutását.

Az SPD tervei szerint a ciklus közepén megvizsgálják a koalíciós szerződés végrehajtásának alakulását. Akkor döntenek arról, érdemes-e a ciklus második felében is együtt kormányozni a CDU/CSU-val.

Nehéz szülés volt

A tavaly szeptemberi választáson az addig nagykoalícióban kormányzó CDU és SPD is rossz eredményt ért el. A választások után Martin Schulz, az SPD elnöke kijelentette: nem vállalnak újabb kormányzást Merkellel, ellenzékben akarnak megerősödni.

Angela Merkel CDU-ja akkor a Zöldekkel és a liberálisokkal kezdett koalíciós egyeztetésekbe, de ezek novemberben megfeneklettek. Váratlan helyzet állt elő. Ha a szociáldemokraták nem tárgyaltak volna Merkellel, új választást kellett volna kiírni.

Az SPD elnöke továbbra sem akart nagykoalíciót, de az elnökség és a tagság egy része arra szólította fel, hogy legalább hallgassák meg Merkel ajánlatát. Az előzetes koalíciós egyeztetések január elején kezdődtek el, amelyek eredményeképp született egy 60 pontos dokumentum a lehetséges nagykoalíció alapjairól. Ebben a dokumentumban az SPD több kompromisszumba belement számára fontos kérdésekben.

Február elejére elkészült a koalíciós szerződés tervezete is. Ez viszont azt mutatja, hogy Merkelnek is nagyon engedékenynek kellett lennie. Az új kormányban például az SPD kapja meg a fontos kulcstárcákat, így a pénzügyminisztériumot és a külügyminisztériumot is. Merkel keze a korábbiakhoz képest jelentősen meg lesz kötve.

A koalíciós szerződésre a CDU és az SPD tagságának is áldását kellett adnia. A CDU rendkívüli kongresszusa a múlt héten szavazott erről.

Borítókép: Angela Merkel a CDU 2018-as kongresszusán tartott beszéde után. (AFP / Stefania Loos)