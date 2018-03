Súlyos belpolitikai feszültség van Szlovákiában az újságíró-gyilkosság miatt

A kormány mélyreható átalakítását vagy előrehozott választás kiírását javasolta Andrej Kiska szlovák államfő, mondván, hogy ez megoldás a Ján Kuciak tényfeltáró újságíró meggyilkolása miatt kialakult súlyos politikai válságra, írja az MTI. Az elnöki palotában tartott sajtótájékoztatóján az államfő azt mondta, "sok demokratikus országban a választások kiírása lenne a legtermészetesebb megoldás".

A megválasztása óta Robert Fico politikai ellenlábasának számító államfő jelezte, tárgyalásokat akar kezdeni a szlovákiai politikai pártokkal arról, hogyan képzelik el az ország jövőjét.

Fico nem sokkal később televíziós sajtónyilatkozatban visszautasította az államfő felszólítását. Azt mondta, Kiska megtagadta a demokratikus parlamenti választások eredményeit, amikor a kormány átalakítására és egy új kabinetről szóló bizalmi szavazásra tett javaslatot.

Robert Fico szerint az államfő nyilatkozatát "egyértelműen nem Szlovákiában írták", és azzal Kiska csatlakozott azokhoz az ellenzéki pártokhoz, amelyek szerinte államcsíny szükségességéről beszélnek.

A meggyilkolt újságíró a szlovák üzleti körök, államigazgatás és az olasz maffia kapcsolatáról írt cikket. A szálak egészen Fico egykori kollégájáig érnek. Az újságíróval együtt a barátnőjét is megölték.

A gyilkossággal összefüggésben őrizetbe vett hét olaszt épp szombaton helyezték szabadlábra. Szerdán az újságíró és élettársa meggyilkolására hivatkozva jelentette be lemondását Marek Madaric kulturális miniszter, péntekre pedig több szlovákiai városban is felvonulásokat tartottak a meggyilkolt újságíró emlékére. A tömeg egy része Fico lemondását is követelte.

Szombaton Robert Kalinák belügyminiszter jelentett be, hogy nem mond le, hanem "minden erejével" a meggyilkolt újságíró ügyének kivizsgálására összpontosít.

"Ebben a pillanatban a kettős gyilkosság kivizsgálása a legfontosabb (...), a többiről később napokig lehet még beszélni" - mondta a belügyminiszter, akinek a lemondását, Tibor Gaspar országos rendőrfőkapitányéval együtt, Ján Kuciak tényfeltáró újságíró és menyasszonya meggyilkolása után kezdték el követelni ellenzéki politikusok, a sajtó, valamint a kormánykoalíció legkisebb pártja, a Most-Híd néhány politikusa.