16 órányi hangfelvételt adna az oroszok és Trump kapcsolatáról egy eszkortlány

Egy hete a CNN alapján mi is írtunk egy fehérorosz eszkortlányról, aki azt állítja, hogy sokat tud Donald Trump és az oroszok kapcsolatáról, illetve arról, hogy az oroszok milyen módon akarták befolyásolni az amerikai elnökválasztási kampányt. A Thaiföldön illegális szextréningen őrizetbe vett Násztya Ribka most azt állítja, 16-18 órányi, bizonyító erejű hangfelvétele van.

A 21 éves nő - aki kilenc másik társával továbbra is egy thai börtönben van - a szexszeminárium szervezőjén, Alekszandr Kirillovon keresztül levelet írt az Egyesült Államok bangkoki konzulátusának, írja az MTI, ami a The New York Times cikkét szemlézte. A nő azt kéri, hogy a hangfelvételért cserébe Amerika biztosítson mindannyiuk számára menedékjogot.

Ribka azt állítja magáról, hogy közeli kapcsolatba került Oleg Gyeripaszka fehérorosz származású orosz milliárdossal, és 2016 augusztusában olyan hangfelvételeket készített, amelyeken az alumíniumcár tárgyalásokat folytat az amerikai elnökválasztásról meg nem nevezett emberekkel. A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közeli kapcsolatokat ápoló milliárdos üzleti kapcsolatban állt Donald Trump akkori elnökjelölt kampányfőnökével, Paul Manaforttal, aki ellen vádat emelt Robert Mueller különleges ügyész, aki Oroszország állítólagos szerepét vizsgálja a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatban.

Ribka úgy tálalta a történetét, hogy többedmagával egy modellügynökségnek dolgozott, és így került Gyeripaszka jachtjára. Bizonyítandó állításait a közösségi portálokon fényképeket és videofelvételeket tett közzé, amelyek Gyeripaszka látható Szergej Prihogyko miniszterelnök-helyettes társaságában. Részben ezekre a felvételekre, illetve a Ribka által írt könyvre hivatkozva állította egyik videójában Alekszej Navalnij orosz blogger, hogy Gyeripaszka a hajóúton Manaforttól származó értesüléseket osztott meg Prihogykóval, és megvesztegette a miniszterelnök-helyettest.