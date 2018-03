Komoly hóvihar érte el az USA keleti partját

Egy héten belül a második hideghullám és sűrű havazás csapott le a keleti partvidékre, Maine államtól Virginiáig. Mintegy 60 millió ember szenved a viharoktól és következményeitől - írta az MTI.

Bostonban, New Yorkban, Newarkban, Philadelphiában több mint 2600 repülőjáratot töröltek. Connecticutban, New Yorkban, és New Jerseyben akadozik a vonatközlekedés is, Washington és Boston között nem jár a vonat.

New Yorkban 25-33 centiméteres hó esett, New York állam északi vidékeit félméteres hótakaró borítja. A hóviharokat villámlások és mennydörgések kísérik, de sok helyütt ónos eső esik, ráfagy az utakra, majd az esőt hó váltja fel. New Jersey államban Phil Murphy kormányzó szükségállapotot rendelt el szerdán, és bejelentette, hogy az állami iskolákban szüneteltetik a tanítást és zárva maradnak az állami hivatalok is. Hasonló a helyzet Delaware államban is. Tom Wolf, Pennsylvania kormányzója ugyancsak szükségállapotot hirdetett.

A térség valamennyi tagállamában (Massachusettsben, Connecticutben, New Yorkban, New Jerseyben, Pennsylvaniában és Delaware-ban) arra kérték a lakosokat, hogy ha tehetik, maradjanak otthon, de az autósok semmiképpen se üljenek a volánhoz. New York államban és Pennsylvaniában néhány főbb autópályáról átmenetileg kitiltották a kamionokat és a nagyobb járműveket.

Múlt pénteken már végigsöpört a keleti partvidéken egy nagy kiterjedésű, a mostaninál szélesebb viharzóna: a viharok és havazások miatt több mint százezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül, és az erős szél miatt kidőlt fák öt ember halálát okozták. A mostani helyzettel ellentétben, a múlt héten megáradtak a nagy folyók is, és New Jerseyben a tengerparti települések egy részét elöntötte a víz. A CBS televízió arról adott hírt, hogy Boston környékén, elsősorban a tengerparti vidékeken ezúttal is sok települést elöntött az áradat.

Az országos meteorológiai szolgálat előrejelzései szerint csütörtökre nem enyhül az időjárás, a szolgálat viharriadót hirdetett a Pennsylvaniától északra fekvő államokban. Szerdai sajtótájékoztatóján New Jersey kormányzója így fogalmazott: "a legrosszabb még csak most jön".