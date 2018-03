Klórgáztámadás történhetett Kelet-Gútában

Légzési nehézségei vannak legalább harminc embernek a kormányerők által ostromlott, lázadók kezén lévő szíriai Kelet-Gútában, miután csütörtökre virradóan újabb szíriai és feltehetőleg orosz légitámadás érte a területet - jelentette két civil szervezetre hivatkozva az MTI. Az orvosok klórgáztámadásra gyanakodnak.

A légicsapások Szakba és Hammuríje városokat érték. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű aktivistahálózat úgy értesült, hogy legalább 60 embernek vannak légzési nehézségei. A Szíriai-amerikai Orvos Társaság (SAMS) nevű szervezet arról számolt be, hogy az egyik kórház orvosai legalább 29 embernél állapítottak meg légzési nehézséget, amelyet szerintük valószínűleg klórgáz okozott.

Az AFP hírügynökség helyi tudósítója Hammuríjében látta, amint több tucatnyian - nők és gyerekek - kijönnek egy föld alatti óvóhelyről, és felmennek háztetőkre annak reményében, hogy ott jobban tudnak lélegezni. Több gyerek szüntelenül köhögött, ami miatt szüleik megfürdették őket, hogy lemossák bőrükről az esetleges mérgező gázt.

A SAMS szerint az utóbbi napokban még két hasonló tömeges légúti mérgezés történt Kelet-Gútában. A szíriai kormányerők mindig tagadták, hogy bármikor vegyi fegyvert vetettek volna be a háborúban

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) közölte, hogy csütörtökön sem megy be segélykonvoj Kelet-Gútába. A napi ötórás humanitárius tűzszünetek bevezetése óta először és eddig utoljára hétfőn tudott bemenni a területre egy segélykonvoj, de annak a szállítmányát is jelentősen csökkentették a szíriai hatóságok. A szemben álló felek a tűzszünetet nem tartják be, rendszeresen van tűzpárbaj, és a segélyszervezetek nem vállalják a kockázatot.

A szír állami tévé azt közölte szerdán, hogy a kormányerők tüzérségi fegyverekkel támadják Meszraba várost Kelet-Gútában, előkészítendő a lázadók kezén lévő terület gyalogsági ostromát. Eközben az ellenállók Kelet-Gútából tűz alá vették a damaszkuszi orosz nagykövetséget.