54 levágott kézfejet találtak egy orosz szigeten

Az orosz rendőrség nyomozást indított, miután egy levágott kézfejet találtak az Amur folyó partján a szibériai Kavaroszknál, nagyjából harminc kilométerre a kínai határtól. A Siberian Times azt írja, a nyomozók először csak egy kézről tudtak, de a nyomozás során előkerült egy zsák egy amuri szigetről,

A nyomozóknak még fogalmuk sincs, hogy a kezek kihez tartozhattak, illetve hogy miért hagyták őket hátra a szigeten. A nyomozás részeként minden kézfejről megpróbálnak ujjlenyomatot venni. Egyes kézfejeken kötések is voltak, illetve a zsákból előkerült néhány, kórházi cipőtároláshoz használt műanyag zacskó is.

Macabre bag containing 27 pairs of human hands found in bag on Amur River island. Mystery over who the hands belonged to, when they were chopped off, and why. GRAPHIC IMAGES https://t.co/eq2B1N1Pn9 pic.twitter.com/wJZqYveSPr