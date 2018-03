Teljhatalmú uralkodót kapott Kína

A párt módosítja az alkotmányt, hogy Hszi Csin-ping 2023 után is hatalmon maradhasson.

Kínában elfogadták az elnöki hatalom időkorlátozásának eltörlését. A lépéssel biztosították, hogy a mostani pártelnök, Hszi Csin-ping élete hátralévő részében az ország vezetője maradhat.

Az alkotmánymódosítást a pártkongresszus éves gyűlésén fogadták el vasárnap. A szavazás eredményeit sokan meglepődve fogadták, főleg azok, akik képviseleti demokráciákban más szavazati arányokhoz szoktak, ugyanis

2964-en szavaztak igennel, ketten nemmel, és hárman tartózkodtak.

Kínában 1990-ben vezették be a kétciklusos elnökséget. Hszi azonban nem mutatta jelét, hogy át akarná adni a hatalmat. A korábbi hagyományokkal szakítva nem mutatta be utódjelöltjét a Kínai Kommunista Párt tavaly októberi kongresszusán. Ő más hagyományokhoz nyúlt vissza: a Kínai Népköztársaság alapító pártvezéréhez, Mao Ce-tunghoz. A Párt jóváhagyta, hogy megszilárdítsa a hatalmát, valamint bekerüljön a neve és a politikai ideológiája az állam alkotmányába.

Hszi Csin-ping politikájáról ebben a cikkben írtunk részletesen.

Elviekben a kongresszus a legerősebb törvényhozó testület Kínában; nagyjából úgy, ahogy a demokráciákban a parlamentek. Az eredmények láttán viszont sokan úgy vélik, hogy mindenkinek megmondták, melyik gombot nyomja meg. Bár a Néppárti Kongresszus sosem szavazott a kínai Kommunista Párt ellen, de egyes jelentések szerint 2980 delegált tartózkodhatott a szavazástól. Ez már egyértelmű tiltakozás lenne az alkotmánymódosítás ellen.

Kár, hogy a szavazás pontos végeredményét aligha ismerhetjük meg, legfeljebb a hivatalosat. A kínai cenzorok szorgalmasan törlik a témával foglalkozó topikokat a közösségi oldalakról, és mindent eltüntetnek; még a Micimackót ábrázoló képeket is, mert a kínai közösségi oldalakon sokan azzal viccelődnek, hogy Hszi Csin-ping mennyire hasonlít rá).

Az állami médiában a vezetői teljhatalom megszilárdítását szükséges reformként mutatták be. A BBC cikke szerint a kongresszus nemcsak Hszi elnöki pozícióját betonozta be, hanem az alábbi változtatásokat is meg fogja szavazni

megerősítik pozíciójukban a kínai kormánypárt jelöltjeit a következő öt évre;

ratifikálják az antikorrupciós ügynökség felállítását biztosító törvényt;

beleíratják az alkotmányba Hszi Csin-ping politikai alaptételeit.

A szóban forgó ideológiai alapművet – Hszi Csin-ping gondolatai a szocializmus kínai sajátosságairól az új kornak – a Kommunista Párt októberi kongresszusán tették a hivatalos pártpolitika részévé.