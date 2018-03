Apja élettársának kocsijában találták meg az eltűnt spanyol kisfiú holttestét

Egész Spanyolországot bejárta a hír, amikor közel két hete a 8 éves Gabriel Cruz minden előjel nélkül eltűnt.

A kisfiút február 27-én látták utoljára, amikor nagymamája Las Hortichuelas-i otthonából elindult az egyik szomszédhoz játszani, de oda nem érkezett meg.

A hatóságoknak akkor lett gyanús volt a gyermek apjának jelenlegi élettársa, a 35 éves Ana Julia Quezada, amikor a gyermek apja a nő jelenlétében megtalálta a fiú pólóját tíz kilométerre az eltűnés helyszínétől. Onnantól kezdve fokozottan figyelték a Quezadát, akire végül vasárnap csaptak le, amikor a Rodalquilar településen található családi birtokról próbálta a kisfiú holttestét elszállítani. A nő a rajtaütésnél azt kiabálta, hogy nem ő ölte meg a gyermeket, és a holttest már az autóban volt, amikor reggel a kocsit felszedte.

A hatóságokat nem nagyon hatotta meg a védekezés, és előzetes letartóztatásba is helyezték a nőt, akinek most elővették újra egy korábbi ügyét, amikor a felügyeletére bízott négy éves gyermek kiesett az ablakon és meghalt. Az 1996-os ügyet azzal zárták le, hogy baleset történt, de mivel fennáll annak a lehetősége, hogy ott is gyilkosság történt, a rendőrség újra megnyitja az aktákat.

Helyi sajtóértesülések szerint a mai nap elkészült a boncolási jegyzőkönyv, amiben az áll, hogy még az eltűnése napján megfojtották a kisfiút. A hatóságok a nyomozás kezdeti szakaszára való tekintettel nem adnak ki semmilyen információt a gyilkosságra vonatkozóan, és kérték az embereket, hogy ne zavarják a rendőrség munkáját.



(via BBC)