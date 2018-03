Lezuhant landoláskor egy gép a katmandui reptéren: 50 halott

Lezuhant egy bangladesi utasszállító repülőgép hétfőn landoláskor a katmandui repülőtéren. A BBC-nek nyilatkozó illetékesek szerint a gépen 71-en utaztak a személyzettel együtt. A nepáli rendőrség szerint legalább 38 ember meghalt, 23 megsérült, tíz emberről még nincs hír. A Reutersnek ugyanakkor a nepáli hadsereg egyik szóvivője azt mondta, hogy legalább 50 halottja van a balesetnek.

A baleset helyszínén sűrű füst gomolyog, és tűzoltók oltják a lángokat.

VIDEO: Smoke billows from the spot where a Bangladeshi passenger plane crashed near Kathmandu airport as it was coming in to land #KathmanduAirport pic.twitter.com/JgRDbJ6WeV