Megbukott a biztonsági átvilágításon Trump egyik tanácsadója

Megbukott a biztonsági átvilágításon, a biztonságiak kísérték ki hétfőn a Fehér Házból az elnök egyik tanácsadóját, John McEntee-t, aki a jelek szerint azonban továbbra is Trump közelében marad, kedden ugyanis bejelentették, hogy fontos szerepe lesz majd az újraválasztási kampányban – írja a New York Times.

John Kelly, a Fehér Ház kabinetfőnöke az elmúlt hetekben azt nyilatkozta, hogy túl sokan dolgoztak belső engedélyekkel, mert nem mentek át az FBI átvilágításán, de azt nem tudni, hogy emiatt kellett-e távoznia McEntee-nek, ezzel kapcsolatban ugyanis sem a Fehér Ház, sem a tisztviselői nem osztottak meg információt a sajtóval. Az ugyanakkor biztos, hogy sokakat megrázott a tanácsadó hirtelen távozása, amivel egyébként újabb megbízható szövetséges tűnt el az elnök mellől.

A férfi távozása azért is fontos, mert ő volt az, aki mindenhova az elnökkel tartott, így mostantól már nem mindenhol lesz ott vele egy közeli tanácsadója, ami egyes információk szerint Trump kedélyállapotára is kihathat majd. McEntee egyébként 2011-ben internetes hírességnek számított, mikor még a University of Connecticut quarterbackjeként feltöltött egy trükkös dobásokból álló videót, Trump mellett azonban lényegében láthatatlanul tevékenykedett.

Nem McEntee távozása volt egyébként az egyetlen érdekesség, ami történt kedden az elnök körül, Trump ugyanis éppen ma rúgta ki a külügyminiszterét, Rex Tillersont.