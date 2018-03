Az újságírógyilkosságba beleroppanhat a szlovák kormány

A Kuciak-gyilkosság első hullámai

A gyilkosságról szóló hír az egész nemzetközi sajtót megdöbbentette. Robert Kalinák belügyminiszter minden programját lemondva sietett vissza Pozsonyba, Robert Fico miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy ha a gyilkosság összefügg az újságíró munkájával, az precedens nélküli támadás a szlovák demokrácia és sajtószabadság ellen. A kormánykoalíció tagjaként a Most-Híd párt már ekkor figyelmeztetett, hogy ezt a tragédiát nem szabad kihasználni politikai küzdelmekre, de az indulatokat nem lehetett visszatartani.

Az egyik ok, hogy Kuciak kizárólag oknyomozó munkával foglalkozott, és főleg a kormányon lévő Smer párt holdudvarának kétes ügyeit igyekezett feltárni olyan vállalkozókon keresztül, akik könnyen összeköthetők vezető politikusokkal. Kuciak rendesen szúrta a szemét ezeknek a vállalkozóknak, az általa több cikkben is érintett Marian Kocner konkrétan életveszélyesen megfenyegette korábban, amikor azt mondta, hogy

Speciálisan magával kezdek el foglalkozni, a személyével, az anyjával, az apjával és testvéreivel.

Később Kalinák belügyminiszternél rá is kérdeztek erre, aki meglehetősen cinikusan reagált az Új Szó cikke szerint. „Milyen megfélemlítésre gondol? Nekem a kijelentéseiből inkább olyan érzésem volt, hogy napilapjukhoz akar csatlakozni, mint újságíró, mert ez az, amit maguk tesznek, szemetet keresnek" – mondta Kalinák a Denník N riporterének, miközben Kuciak már a közösségi médiában panaszkodott arról, hogy a rendőrség semmit sem tesz ebben az ügyben. Végül bűncselekmény híján nem vizsgálta ki az esetet a rendőrség, de Kuciak halála után újra elővette Tibor Gaspar rendőrfőnök az ügyet. Gaspar sógora egyébként az a Miroslav Bödös, akinek zűrös ügyeiről Kuciak többször is írt.

Mindeközben elkezdett szerveződni egy békemenet Kuciak emlékére, aminek részeként Kocner és a több Kuciak-cikkben is szereplő Ladislav Basternak adócsalási ügyeinek mielőbbi kivizsgálását is követelték az emberek.

Olasz maffia a háttérben

Nem sokkal a gyilkosság után derült ki, hogy Kuciak régóta dolgozott egy olyan cikken, amely bemutatta volna az olasz maffia kelet-szlovákiai terjeszkedését. Erről Tom Nicholson oknyomozó újságíró beszélt, aki Kuciakkal többször is egyeztetett, mert mindketten dolgoztak az ügyön. Az olasz maffia állítólag évek óta beette magát Szlovákiába, kifejezetten az európai pénzalapokra mentek rá, és ebben partner a szlovák politikai elit egy része. A trükk lényege, hogy az olaszok felvásároltak egy rakás szövetkezetet, látszólag biogazdálkodást végeztek itt, hogy aztán támogatást igényelhessenek az Uniótól.

Nicholson korábban három Smer-politikust meg is nevezett (Stanislav Kubánek, Peter Chudík és Viliam Jasan), de aztán törölte a bejegyzését. Később egy szlovák napilap szellőztette meg, hogy 'Ndrangheta olasz maffia szlovákiai kapcsolattartója az az Antonino Vadala lehet, aki 2011-2012-ben még Fico asszisztensével, Mária Troskovával vállalkozott közösen, őt pedig korábban Villiam Jasan (aki ma a kormány biztonsági tanácsának titkára) ajánlotta Fico figyelmébe.

Természetesen egy idő után kapcsolt a szlovák ellenzék is, az OLaNO és SaS pártok petíciót indítottak, hogy Gaspar és Kalinák is mondjanak le. Az OLaNO egyik képviselője szerint ahelyett, hogy a munkájukat végezték volna, Kalinák konkrétan viccet csinált Kuciak rendőrségi segélykéréséből, ahogy azt korábban idéztük is, de a Gaspar vezette rendőrség sem vizsgálta Marian Kocner korábbi fenyegetőzését. Nem sokkal később Trosková és Jasan is elhagyta a kormányhivatalt addig, ameddig nem tisztázódik a Kuciak-gyilkosság háttere.

Koalíciós krízis

Fico körül folyamatosan fogyott a levegő, ezért egy idő után a gyilkosság helyett az ellenzékkel kezdett el foglalkozni. Szerinte az ellenzék két ember halálából politikai előnyt próbál kovácsolni azzal, hogy embereket visznek az utcára.

2006 óta nem nyertek választásokat. Az ellenzék már megtalálta a gyilkost, nincs szüksége semmilyen bizonyítékra. Ők nyomozók, ügyészek, bírók. Egy céljuk van: hogy kriminalizálják a Smert és koalícióját

– mondta Fico az Új Szó szerint, miközben Pozsonyban ezrek vonultak utcára olyan plakátokkal, hogy „Fico, vér tapad a kezedhez". A Smer koalíciós partnere, a Híd pedig megkezdte a tárgyalásokat Ficóval Kalinák és Gaspar eltávolításáról. Volt, aki nem várta meg a tárgyalásokat, és inkább lemondott magától. Marek Madaric a kulturális miniszteri posztjáról távozott, és a Smer joggal félt attól, hogy ezzel lavinát indít el. Pláne azután, hogy a Smer koalíciós partnere, a Híd egyik politikusa már nyilvánosan is arra szólította fel Kalinákot és Gaspart, hogy mondjanak le.

A helyzet pedig csak egyre fokozódott. Simon Zsolt, a Híd korábbi politikusa volt pártjának azt üzente, hogy még most kellene kilépni a koalícióból, miközben a párt frakcióvezetője, Gál Gábor is arról beszélt, hogy Robert Kalinák helyében ő bizony már rég lemondott volna. Közben a titkosszolgálatokat ellenőrző parlamenti bizottság elnöke, Grendel Gábor kijelentette, hogy nevetséges, amiért a rendőrség csak a gyilkosság után négy nappal kezdett el razziázni, és hogy a Smer koalíciós partnereinek el kell venniük a belügyminisztériumot Ficóéktól. Közben a Híd sem úszta meg, Igor Janckulík parlamenti képviselő kiszállt a pártból és függetlenként folytatja, illetve nem támogatja a kormánykoalíciót. A szlovák közhangulat a Smer után szép lassan a Hídat is elérte.

Nem csak a parlamentben, hanem az utcán is egyre rosszabbá vált a helyzet. Március elején a hóesés ellenére tízezrek gyűltek össze és követelték Fico, Kalinák és a Smer lemondását a kormányhivatal előtt. Kalinák továbbra sem volt hajlandó lemondani, miközben távozott Fico egyik bizalmi embere, Roman Sipos irodavezető.

Az ellenzék pedig támadásba lendült, miután Andrej Kiska köztársasági elnök arról beszélt, hogy két megoldás lehet a közéleti mélypont kezelésére: vagy a kormány teljes átalakítása vagy egy előrehozott választás. Utóbbitól tartva Fico ismerős retorikára kapcsolt.

Soros. Soros? Soros!

Kiska beszédének hatására Fico elkezdte pedzegetni a nálunk is jól ismert külföldi beavatkozás témáját. A köztársasági elnök beszédéről például azt mondta, hogy azt nem Szlovákiában írták. Majd nem sokkal később Fico húzott egy orbánt, és egy sajtótájékoztatón tette fel a kérdést:

miért találkozott Kiska Soros Györggyel?

Fico azzal gyanúsítja Kiskát, hogy az ellenzékkel együtt államcsínyen dolgozik. A miniszterelnök húzása viszont nem sült el olyan jól, mint mondjuk Magyarországon, ugyanis a Híd elfogadhatatlannak nevezte Fico sorosozását. Természetesen a magyar és a szlovák helyzet nem ugyanaz, hiszen a Híd többek között a szlovákiai magyarok pártja is, és Soros felemlegetése nem csak az antiszemitizmust táplálja, de valamennyire az ottani magyarellenességet is, ahogy a román példa is mutatja.

A Soros-kártya egyébként nem egy új pakliból került elő. Robert Kalinákot decemberben le akarta váltani az ellenzék, ő pedig burkoltan sorosozni kezdett, miszerint civil szervezetek vadásznak rá a bevándorlási politikája miatt. De a szélsőséges Marián Kotleba is Sorost emlegette a tavalyi megyei választásokon történt vereségük miatt, ahogy Vladimir Meciar is sokat emlegette az üzletembert a '90-es években.

A Smerrel ugyebár koalícióban kormányzó Híd politikusait valósággal megdöbbentette Fico reakciója, és több politikusok is publikusan adott hangot a nemtetszésének. És miközben Fico vélt vagy valós összeesküvésekről beszélt, Kiska a jelenlegi politikai válság megoldása miatt leült a szlovák pártok vezetőivel, és voltaképpen Kiska személyében a köztársasági elnök lett Fico legnagyobb ellenfele a szlovák kormányválságban. A Hídra pedig egyre nagyobb nyomás kezdett nehezedni, miközben Kalinak továbbra se mondott le. Egészen március 12-ig, amikor is Kalinak végül bejelentette a lemondását, de Fico azóta is köti az ebet a karóhoz, hogy Kalinak nem a rendőrség vagy a személyes csődje miatt mondott le.

Hogyan tovább?

Hétfőn robbant a hír, hogy a két hete tanácstalan Híd Kalinák lemondása után úgy döntött, előrehozott választásokat akarnak, vagy kilépnek a koalícióból. Bugár Béla pártelnök szerint ez akár már nyáron megtörténhet, bár Fico egyértelműen elutasította az előrehozott választás ötletét. Ezért a Híd kénytelen a másik koalíciós partnerrel, az SNS-sel tárgyalni, miután kiderült, hogy Andrej Danko pártelnök sem zárja ki az előrehozott választások lehetőségét.

Az biztos, hogy az egész kettős gyilkosság alapjaiban rengette meg a szlovák politikát, de még így is korai bármit is látni előre. Kuciak munkáját szlovákiai és nemzetközi újságírók tucatjai igyekeznek befejezni, külföldi hatóságok ajánlották fel a nyomozás segítését, miközben egyre-másra jelennek meg cikkek a szlovák sajtóban arról, hogy Fico kormányának éppen melyik embere volt vagy van most is üzleti kapcsolatban azokkal az olasz vállalkozókkal, akikről Kuciak is írt. Ráadásul arról is egyre többet olvasni, hogy nem csak Kuciak védelmében történtek hatalmas szakmai hibák, de a rendőrség a gyilkosság után is rosszul végezte a munkáját, későn mentek ki helyszínelni, razziázni, több érintett olasz vállalkozót szabadlábra helyeztek, a gyilkossági helyszínen nem volt orvosszakértő és olyan rendőr is feltűnt a helyszínen, akit Fico bizalmi embereként ismernek.

Egyelőre nem tudni, mennyire romlott a Smer támogatottsága Szlovákiában, de azt azért érdemes tudni, hogy a nagy városi tüntetéseken főleg ellenzéki szimpatizánsok voltak, miközben a Smer leginkább vidéken erős. Az biztos, hogy Ficónak valamit lassan lépnie kell, és ugyan a sorosozás világszerte népszerű taktikai húzás a különböző krízisek kezelésére, de jelenleg úgy néz ki, hogy a Híd és az SNS, tehát a Smer két koalíciós partnere is előrehozott választásokat akar, amit Fico kategorikusan elutasított eddig. Viszont, ha a két párt kilép, Fico nem lesz alkalmas a kormányzásra, de ez már egy másik történet.

Az előrehozott választáshoz egyébként 90 képviselő szavazata kell, ennyit sem a kormány, sem az ellenzék nem képes önmagában felmutatni. Viszont a Híd és az SNS is jelezte, előrehozott választást akarnak, ezért az ellenzékkel összefogva egyáltalán nem valószínűtlen, hogy megszavazzák majd. Azonban ha mégis történne valami, és nem jönne össze a 90 szavazat, az ellenzék bojkottálhatja a parlamenti munkát, három hónap határozatképtelenség után pedig a köztársasági elnök feloszlathatja a törvényhozást és új választásokat írhat ki.

Andrej Kiska pedig Robert Fico egyik nagy ellenfelévé vált a Kuciak-gyilkosság óta, így nem valószínű, hogy nem élne ezzel a lehetőséggel. Mentőövként esetleg koalícióra léphetnének a Marian Kotleba-féle LSNS-sel, ami voltaképpen egy korai Jobbik iszlám-, cigány- és magyarellenes retorikával és általános euroszkepticizmussal, azonban ha Fico esetleg szeretné is magát körbevenni ilyen politikusokkal, akkor sem jöhetne össze, mivel Kotleba korábban jelezte, hogy szintén előrehozott választásokat akar.

A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy ősszel, a helyhatósági választásokkal vonnák össze az előrehozott választást, hiszen ez olcsóbb a kormánynak. Természetesen az sem elképzelhetetlen, hogy a 2006 óta minden választást megnyerő Smer nyer az előrehozott választásokon. Bár a mostani kormányválság nyilván nem tett jót a megítélésüknek, a tavaly novemberi megyei választások a jobboldal erősödését mutatták.

Borítókép: mécsesek égnek Ján Kuciak meggyilkolt szlovák tényfeltáró újságíró emlékére a szlovák kormányépület kapujánál Pozsonyban 2018. február 28-án. Fotó: Matej Kalina / MTI.