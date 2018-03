Billeg a szlovák miniszterelnök széke az újságírógyilkosság miatt

A kormányfő cseréjének lehetőségéről is szó esett a szlovák kormánykoalíció három pártjának kedden kezdődött, és azóta folyamatban lévő egyeztetései során - erősítette meg a legerősebb kormánypárt, az Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) parlamenti frakcióvezető-helyettese, Miroslav Cíz a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek nyilatkozva kedden.

Az MTI összefoglalója szerint a Robert Fico vezette Irány - Szociáldemokrácia vezetése és a másik két koalíciós párt - az Andrej Danko vezette Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és Bugár Béla szlovák-magyar vegyes pártja, a Most-Híd - azután kezdett újabb egyeztetési sorozatba a kormánykoalíció jövőjéről, hogy Bugár Béla hétfőn a párt vezetésének határozatára hivatkozva bejelentette: tárgyalni akarnak koalíciós partnereikkel az előrehozott választások lehetőségéről, és amennyiben ezek a tárgyalások nem járnak sikerrel, kilépnek a kormányzó hármasból.

A koalíciós partnerek keddi egyeztetéseiről a résztvevők nem adtak érdemi tájékoztatást, ám az ott felmerült lehetőségek kapcsán számos találgatás látott napvilágot. A spekulációk egyike az volt, hogy a kormánykoalíción belül kialakult helyzetre

a kormány olyan széleskörű átalakítása lehetne a megoldás, amely magában foglalná a miniszterelnök személyének cseréjét is.

Az ilyen irányú találgatásoknak kedden további táptalajt adott, hogy Andrej Danko újságírói érdeklődésre válaszolva nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az egyeztetésen elhangzott volna utalás egy ilyen lehetőségre.

Azt, hogy a koalíciós egyeztetések során a kormányfő cseréjének lehetőségéről is "szó esett" először Miroslav Cíz erősítette meg. A frakcióvezető-helyettes a szlovák hírügynökségnek azt mondta: a Most-Híd határozatát úgy értelmezik, hogy az két lehetőséget ad, vagy az előrehozott választásokét vagy a kormány széleskörű átalakításának lehetőségét. Beszéltek az előrehozott választásokról is, amit "komoly témának" tartanak - ismerte el Cíz, hozzátéve: a több mint tíz órán át tartó egyeztetések során "szó esett" a miniszterelnök személyének cseréjéről is, ám ezek a "nézetek gyakran változnak".

A lehetőséggel, meg nem erősített saját információkra hivatkozva, szerdán több pozsonyi lap is foglalkozott. Közülük a Hospodárské Noviny (HN) gazdasági-közéleti napilap Fico utódjaként állítólag szóba került konkrét személyeket is említett, köztük első helyen Lucia Zitnanská igazságügyi minisztert, a Most-Híd alelnökét, aki a vegyes párt erőteljesen atlantista kötődésű szlovák tagozatának vezető személyisége, illetve Maros Sefcovicot, aki a legerősebb szlovák kormánypárt jelöltjeként jelenleg az Európai Bizottság (EB) energiaunióért felelő alelnöke, de lehetőségként említették Bugár Bélát is.

Közben szerdán megtartotta menetrendszerinti ülését a szlovák kormány, amelynek napirendjén csupán néhány, a belpolitikai válsághoz nem kötődő javaslat szerepelt, s folytatta kedden megkezdett ülését a törvényhozás is, amely - vélhetően az ellenzék egy részének demonstratív kivonulása miatt - rekord hatékonysággal és gyorsasággal tárgyalta meg a napirendjén szereplő pontokat.

A kormánykoalíció jövőjére vonatkozó egyeztetések jelenlegi állásáról - egyet leszámítva - továbbra sem kerültek nyilvánosságra érdemi információk. Ez az egy az Irány egyik képviselőjétől, Robert Fico médiatanácsadójától, Erik Tomástól származott, aki szerdán azt mondta: a legerősebb kormánypárt mindent megtesz azért, hogy megtartsa a kormányt, egy esetleges hivatalnoki kormányt pedig illegitimnek tartana.