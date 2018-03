Ha boldog akar lenni, költözzön Finnországba

A boldogság világnapjához (március 20.) közeledve az ENSZ ismét nyilvánosságra hozta a világ tíz legboldogabb országának listáját, írja az USA Today. A tavalyi listavezetőt, Norvégiát ezúttal Finnország taszította le az első helyről. A finnek tavaly az ötödikek voltak.

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Megoldások Hálózatának jelentése 156 országot rangsorolt a lakosainak boldogságérzete alapján. A boldogságindex megállapításánál figyelembe vették többek között a GDP-t, a várható élettartamot, hogy a lakói mekkora társadalmi támogatásra számíthatnak, ha bajba kerülnek, mekkora szabadságot élveznek életük fontos döntéseiben, mennyire érzik korruptnak a társadalmat, amiben élnek, illetve mennyire gondolják nagylelkűnek magukat.

Ezek alapján A világ tíz legboldogabb országa:

Finnország Norvégia Dánia Izland Svájc Hollandia Kanada Új-Zéland Svédország Ausztrália

A kemény telekkel mit sem törődő finnek szerint a legjobb dolgok közé az országukban a természethez, a biztonsághoz, a gyermekgondozáshoz, a jó iskolákhoz és az ingyenes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük tartozik, írja az MTI is a 170 oldalas jelentés alapján. Bár 2012 óta készülnek ezek a jelentések, idén vizsgálták először 117 ország bevándorlóinak boldogságát is: ez alapján is Finnország végzett az első helyen.

Magyarország a lista 69. helyén áll, tavaly a 75. helyet szereztük meg.

A világ legboldogtalanabb országa ezúttal Burundi lett, amit a tavalyi ranglista utolsó helyén álló Közép-Afrikai Köztársaság követ, majd Dél-Szudán, Tanzánia, Jemen, Ruanda, Szíria, Libéria és Haiti következik.