Összeomlott egy gyaloghíd Miamiban, többen meghaltak

Pár nappal a felállítása után összeomlott egy gyalogoshíd Miami nyugati részén, Sweetwater városrészben, a Florida International University (FIU) közelében - írja a Miami Herald. A híd még nem készült el, 2019-ben adták volna át, és azért tervezték, hogy a floridai nemzetközi egyetem diákjai biztonságban tudjanak átkelni egy forgalmas út felett a másik városrészbe. Több ember tartózkodott a hídon, mikor az leszakadt, alatta is álltak autók, amiket maga alá temetett.

Reports indicate several people dead and multiple injuries after pedestrian bridge collapse at Florida International University. https://t.co/eJZaLyCdjj pic.twitter.com/wELFdBzps6