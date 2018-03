A Szkripal-merénylet mindannyiunk biztonságát fenyegeti

Franciaország, Németország, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia vezetői közös nyilatkozatban ítélték el az orosz kettős ügynök, Szergej Szkripal, és lánya ellen elkövetett gyilkossági kísérletet, írja a BBC.

A csütörtökön közzétett nyilatkozat szerint a Szkripalék ellen elkövetett merénylet volt az első alkalom, hogy a második világháború után idegméreggel követtek el támadást Európában. A szövetségesek szerint a merénylet az Egyesült Királyság szuverenitása ellen elkövetett támadás, amelyre az egyetlen valószínű magyarázat, hogy Oroszország áll a gyilkossági kísérlet hátterében.

A közlemény egyúttal felszólítja Oroszországot, hogy válaszoljon a támadással kapcsolatos valamennyi kérdésre, és adjon teljes körű tájékoztatást a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek a Novicsok hatóanyag (a brit szakértők szerint ilyet használtak a merényletnél) fejlesztési programjáról, írja az MTI.

A hatóanyagot még a Szovjetunió fejlesztette ki a hidegháború idején, de a brit kormány feltételezése szerint az oroszoknak még mindig lehet gyártókapacitása az előállítására. A négy ország szerint az ilyen hatóanyag bármiféle felhasználása állami szereplők részéről a vegyi fegyverekről szóló konvenció megsértése, emellett sérti a nemzetközi jogot is, és

mindannyiunk biztonságát fenyegeti.

A brit kormány szerda délután jelentette be, hogy a gyilkossági kísérlet miatt kiutasít 23 orosz diplomatát. Moszkva tagadta a vádakat, azt állították, nem is lett volna eszközük a merénylet elkövetéséhez, Theresa May bejelentését durva provokációnak minősítették, majd hangsúlyozták, hogy a brit lépésekre adandó válaszuk nem várat sokat magára, csütörtökre pedig az is kiderült, hogy Putyin személyesen dönt majd az ellenlépésekről.

Szergej Szkripal és lánya, Julija Szkripal állapota továbbra is válságos, de stabil állapotban kezelik őket Salisbury kórházában.