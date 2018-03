A törökök és a szövetséges milíciáik elfoglalták Afrínt

A törökök által támogatott erők elfoglalták a kurdok kezén lévő északnyugat-szíriai Afrín városát. A törökök által támogatott milíciák harcosai ledöntötték egy legendás kurd alak szobrát a városközpontban, írja a BBC.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök azt jelentette be, hogy a Törökország által támogatott Szabad Szíriai Hadsereg nevű milícia vette be Afrínt. A milícia egyik szóvivője azt mondta, nem tapasztaltak ellenállást, amikor három irányból is előrenyomultak Afrínban.

Egy magas rangú kurd illetékes tagadta, hogy a város elesett volna, de az AFP francia hírügyökség helyszíni tudósítói maguk is megerősítették, hogy a török csapatok és helyi szövetségeseik a város egészét ellenőrzésük alá vonták. Két újságírójuk is a városban van, és arról számoltak be, hogy Afrín mindegyik kerületében török és a törökökkel szövetséges szíriai csapatok vannak az utcákon, és aknamentesítést folytatnak, írja az MTI.

A regionális tanács kurd társelnöke azt mondta, hogy a Törökország elleni háború új szakaszába lépett, a kurd erők a környéken maradnak. Azt mondták, hogy kurd milíciák civileket menekítettek ki, mert veszélyben lettek volna a törökök és szövetségeseik miatt.

Fotó: MTI / EPA A török és a szíriai zászlót tartják katonák egy kurd kormányzati épület erkélyén az észak-szíriai Afrínban 2018. március 18-án, amikor Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentette, hogy a török katonasággal együttműködő szíriai csapatok teljes mértékben visszavették a várost a kurd milíciáktól.

A török hadsereg az Aszad-rezsim, Irán és Oroszország jóváhagyásával októberben az Afrín elleni offenzíva előkészítésére vonta ellenőrzése alá a kantonnal délről határos Idlib kormányzóság egy részét. Az Afrín elleni támadás aztán január 20-án indult meg.

Ankara szerint a határrégiót ellenőrző Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia a terrorszervezetként nyilvántartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bábja. Ankara arra hivatkozva indította meg a támadást januárban, hogy a fegyverkező kurdok biztonsági fenyegetést jelentenek. Az offenzíváról itt írtunk bővebben>>>

A YPG viszont a nyugati koalíció egyik legszorosabb szövetségese az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni harcban. Az Egyesült Államok fegyverekkel is támogatta őket. A BBC szerint most az a kérdés, hogy Erdogan tovább akar-e nyomulni a YPG által uralt Manbídzs felé, amivel viszont már közvetlen konfliktust kockáztathat az amerikaiakkal. A BBC szerint ez az Ankara és Washington közötti tárgyalásoktól is függ majd.