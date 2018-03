Szkripal-ügy: egy orosz nagykövet szerint Angliából jöhetett a méreg

Oroszország EU-nagykövete szerint egy brit katonai laboratórium lehetett annak az idegméreg-hatóanyagnak a forrása, amellyel a délnyugat-angliai Salisbury városában két hete megpróbálták meggyilkolni Szergej Szkripal egykori orosz kettős ügynököt és lányát, írja az MTI.

Vlagyimir Csizsov a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette, hogy Oroszországnak semmi köze a gyilkossági kísérlethez. Hozzátette: Oroszországban nincs olyan idegméreg-hatóanyag, amellyel a brit szakértők megállapítása szerint a mérgezést elkövették, „Porton Down viszont alig 8 mérföldre van Salisburytől”. Porton Downban működik a brit védelmi minisztérium vegyi és biológiai kutatóközpontja.

A brit külügyminisztérium szóvivőjének vasárnapi nyilatkozta szerint „egy unciányi igazságtartalom sincs” abban a „képtelen felvetésben”, hogy az idegméreg forrása Porton Down lehetett.

A Sky News azt írja: a brit külügyminiszter, Boris Johnson kijelentette, hétfőn az Egyesült Királyságba érkezik a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet több szakértője, hogy megvizsgálják a merényletben használt mérget.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a brit hatóságok Oroszországot vádolják a támadással, emiatt 23 orosz diplomatát ki is utasítottak az országukból, aminek hatására Oroszország is kiutasított 23 brit diplomatát. Felmerült, hogy az Egyesült Királyság diplomatái, és a királyi család már biztosan bojkottálni fogja a nyári futball-vb-t is, amelynek Oroszország lesz a házigazdája. (Az angol válogatott azonban nem marad le a versenyről.) Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország is közösen ítélte el a támadást.

Moszkva továbbra is tagadja, hogy közük lenne az idegméreggel elkövetett gyilkossághoz. Az oroszok korábban kijelentették: szerintük a méreg Csehországból is származhatott, de a cseh védelmi miniszter és a külügyminiszter egyaránt visszautasította a vádat. Az orosz külügyminisztérium szerint a méreg Szlovákiából vagy Svédországból is származhat.