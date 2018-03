Meghalt egy kurdok mellett harcoló brit lány Afrinban

A szíriai Afrin török bombázása során életét vesztette egy, a kurd csapatokkal harcoló brit nő - írja a BBC. A 26 éves Anna Campbell a csak nőkből álló, nagyjából 24 ezer fős YPJ nevű marxista-feminista milícia önkénteseként harcolt Szíriában 2017 májusa óta, ahol a barátai elmondásai szerint a nők felszabadításáért akart harcolni. A török hadsereg és iszlamista szövetségeseinek januárban kezdődött offenzívájáig az Iszlám Állam terrorszervezet utolsó csapataival harcolt. Március 15-én halt meg.

Édesapja, Dirk Campbell a sajtónak azt mondta, Anna azért ment Szíriába, mert egy jobb világot akart teremteni, és ezért mindent hajlandó volt megtenni. Anna már régebb óta emberi jogi aktivista volt Nagy-Britanniában, apja elmondása szerint pedig amikor hallott a kurdok kísérletéről, hogy létrehozzanak egy demokratikus és feminista államot Szíria északi részén, úgy érezte, hogy az egész világnak ilyennek kellene lennie, és harcolni akar ezért az ügyért.

Az édesapa azt is elmondta, hogy tudomása szerint több kurd társa is megpróbálta lebeszélni a lányt arról, hogy Afrinba menjen a török csapatok ellen, részben azért is, mert a szőke hajával nagyon kilógna a kurdok közül, de Anna inkább feketére festette a haját, hogy velük mehessen.

İngiliz BBC haber kanalı, İngiliz Anna Campbell isimli kadının, Afrin'de terör örgütü YPG'nin kadınlardan oluşan kolu YPJ saflarında öldürüldüğünü duyurdu. pic.twitter.com/c4noQgbNJL — Son Kale Türkiye (@SonKaleTurkiye2) 2018. március 19.

Dirk Campbell azt mondta, talán többet kellett volna tennie, hogy lebeszélje a lányát arról, hogy Szíriába utazzon, de tudta, hogy ha nem engedi el, akkor a lánya sosem bocsátana meg neki. Azt is mondta, hogy tudta, hogy Anna meghalhat, de nagyon büszke volt rá, hogy elment harcolni az Iszlám Állam ellen.

A szíriai kurd csapatoknál több brit önkéntes is harcol, közülük a BBC szerint eddig nyolcan vesztették életüket a harcokban. Anna Campbell volt közülük az első nő.