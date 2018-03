Hetekig tartotta rettegésben Texast a sorozatrobbantó

„Óriási hírek: a texasi robbantó halott" – így jelentette be Greg Abbott texasi kormányzó a Twitteren az austini és a városhoz közeli robbantások elkövetőjének halálát. A hatóságok feltételezése szerint a 23 éves, az amerikai sajtóban Mark Anthony Condittként azonosított férfi hajtott végre március 2-a óta tizenkilenc nap alatt öt robbantást, amikben két ember meghalt, öt másik pedig megsebesült.

A sorozatrobbantó hetekig rettegésben tartotta a környéken élőket, és sokáig el tudta kerülni a hatóságokat, miközben a módszerein is változtatott. Végül szerdán magát robbantotta fel autójában, miután bekerítették a rendőrök.

Steve Adler austini polgármester azt mondta, hogy a város végre fellélegezhet, azonban a hatóságok figyelmeztettek, egyelőre még meg kell győződniük arról, hogy Conditt nem adott fel több robbanószerkezetet csomagokban, vagy nem helyezett el további bombákat a városban, vagy a környező településeken. Ezért mindenkit óvatosságra intenek. Azt is vizsgálják, hogy esetleg lehettek-e Condittnak társai.

Az FBI és a tűzszerészek Conditt otthonában további házilag gyártott robbanószerkezetek részeit találtak szerdán délután a házkutatás során.

Először küszöbökön hagyott bombákat

A március elején kezdődött robbantássorozat hátterét 500 nyomozó, és az FBI száz ügynöke próbálta felderíteni. A rendőrség szerint az elkövető a támadássorozat közben változtatott a módszerein, de minden egyes robbantással újabb nyomokat szolgáltatott a hatóságoknak. Végül csak a héten gyorsultak fel az események, és akadtak a feltételezett elkövető nyomára.

Az első három esetben a robbanószert tartalmazó csomagot lakóházak küszöbén helyezték el. Az első robbantásban egy 39 éves férfi, Anthony Stephan House halt meg március 2-án.

Tíz nappal később egy másik robbantás megölt egy 17 éves középiskolást, Draylen Masont. Súlyosan megsebesült a fiú édesanyja is.

Szintén március 12-én, órákkal a másik után volt egy újabb robbantás, amiben súlyosan megsebesült egy 75 éves asszony, Esperanza Herrera.

Miután ezekben az esetekben az áldozatok feketék és latinók voltak, ezért felmerült a gyanú, hogy a merényleteknek rasszista indítékuk lehet. Ezt a gyanút a későbbi merényletek nem erősítették meg. Az első három robbantás hatására csak az elmúlt tíz napban több mint 1200 bejelentést kaptak a rendőrök gyanús csomagokról Austinból és a környező településekről, de ezek szinte mind téves nyomnak bizonyultak.

Vasárnap, március 18-án azonban két huszonéves sérült meg egy út mentén hagyott robbanószerkezettől. Azt a bombát egy drótakadály hozta működésbe, vagyis a támadó változtatott a módszerén, de a rendőrség már akkor is azt feltételezte, hogy ugyanaz volt az elkövető.

Kedden, március 20-án aztán a San Antonióhoz közeli Schertz városkában egy csomagban elhelyezett bomba robbant fel egy csomagküldő egyik futószalagján, egy ember könnyebben megsérült. Azt a csomagot Austinba címezték, de a hatóságok szerint véletlenszerű célpontjai lettek volna.

A FedEx csomagküldő átadott videofelvételeket, szemtanúk is vallomást tettek. A nyilvánosságra hozott felvételek alapján látszott, hogy egy szőke parókát, és baseball-sapkát viselő férfi adta fel a felrobbant csomagot, és mellette egy másikat is. A nyomozók kedden délután az austini nemzetközi repülőtérhez közel megtalálták azt a gyanús csomagot, ami nem robbant fel.

Az épen maradt robbanószerkezet a CNN forrásai szerint számos fontos nyommal szolgálhatott a nyomozóknak, akár az elkövető DNS-e is rajta lehetett. Állítóag le tudták azonban azt is nyomozni, hogy hol vette az elkövető az álruhájához használt parókát.

Sikerült bekeríteniük

A USA Today szerint a biztonsági kamerák felvételei, valamint a Google-keresései, a robbanószerkezetekhez használt csavarok alapján is egyre közelebb kerültek a sorozatrobbantóhoz a nyomozók.

Végül állítólag a mobiltelefonja cellainformációi alapján kerítették be egy külvárosi hotelnél. Amíg az erősítésre vártak, a férfi autóval megpróbált elmenekülni, de végül az egyik autópálya szélén árokba hajtott. Amikor a rendőrségi kommandósok megközelítették az autót, felrobbantott egy robbanószerkezetet. Az egyik kommandóst hátravetette a robbanás ereje, egy másik viszont rálőtt a férfira. Később a hatóságok elmondták, hogy már a robbanás végzett a támadóval.

Greg Abbott kormányzó külön kiemelte a rendőrök munkáját, ahogy Donald Trump amerikai elnök is méltatta őket Twitter-posztjában. Az amerikai elnök kedden, a szaúd-arábiai trónörökössel tartott megbeszélése előtt a Fehér Házban újságírói kérdésre válaszolva „beteg embernek" nevezte az elkövetőt.

Azt egyelőre nem tudni, milyen indíték állhatott a robbantások mögött, ezt most próbálják kideríteni a hatóságok.

Egy közeli kisvárosban lakott

Condittról egyelőre még nem sokat tudni. A texasi kormányzó a Fox Newsnak azt mondta róla, hogy egy Pflugerville nevű kisvárosban élt Austintól északra, és úgy tudják, két lakótársa volt. A nyomozók kihallgatták őket, de nem feltételezik, hogy közük lett volna a támadásokhoz.

A hatóságok összeszerelt robbanószerkezeteket nem, de olyan alkatrészeket, és alapanyagokat találtak a lakásban, amik megegyeznek a támadásokban használt robbanószerkezetek egyes elemeivel, írja a BBC. Szerdán elővigyázatosságból több háztömböt is kiürítettek a hatóságok a környéken.

Az Austin American-Statesman cikke szerint a sorozatrobbantót a szomszédok és a környéken élők jó családból származó, kedves fiatalembernek ismerték, aki gyakran feltűnt az egyik közeli karaoke bárban is, ahová néha társasággal, néha egyedül érkezett. Ismerősei szerint szeretett sziklát mászni.

Kevés Facebook-ismerőseinek egyike, a magát egy közeli barátnak mondó Jeremiah Jensen azt nyilatkozta, hogy nem tudja, miért készíthette Conditt a bombákat, és sajnálja, hogy nem hozzá fordult, bármilyen problémája volt is.

A szülei otthonában is házkutatást tartottak szerdán a rendőrök. Ezzel párhuzamosan Conditt egyik Coloradóban élő nagynénje közleményt adott ki, amiben azt írta, hogy a családot megrázta a történtek híre.

Csendes, befelé forduló embernek írták le

A támadó 2010 és 2012 között egy austini középiskolában tanult, de nem érettségizett ott le, magántanuló lett. 2013-ban anyja azt írta egy Facebook-posztban, hogy fia még nem tudja, mihez akar kezdeni.

Conditt utána állítólag egy számítógépszervizben, majd egy mérnöki és ipari megoldásokkal foglalkozó cégnél is dolgozott. Utóbbi cégnél nem voltak vitái senkivel, kollégái csendes, befelé forduló embernek írták le. Végül tavaly augusztusban küldték el, azóta nem tudni, hogy lett volna munkája. Nemrégiben azonban az apja segítségével felújított egy házat.

Conditt egyébként keveset posztolt a Facebookon (nyilvánosan legalábbis), és mindössze néhány tíz ismerőse volt a közösségi oldalon. Viszont a BBC szerint egy 2012-es blogjában arról írt, hogy be kellene tiltani a melegházasságot, és ellenzi az abortuszt. Azonban azt is hozzátette, hogy nem gondolja, hogy elég információval rendelkezik az álláspontjai alátámasztásához.

Felemlegették az Unabombert

Azt egyelőre tehát még csak találgatják, miért követte el Conditt a támadásokat, de az elmúlt hetekben többen is párhuzamokat vontak az egyik leghírhedtebb korábbi sorozatrobbantóval, az Unabomberként ismert Ted Kaczynskival. Kaczynski postán adott fel robbanószerkezeteket, amikkel három embert megölt, huszonhármat pedig megsebesített 1978 és 1995 között.



Kaczynski célpontjai többek között genetikusok és mérnökprofesszorok voltak, több egyetemnek, légitársaságnak, valamint számítógép-szaküzletnek küldött levélbombát. Innen kapta az Unabomber nevet is, a mozaikszó az „egyetem- és repülőgép-robbantó” kifejezés angol megfelelőjéből (UNiversity and Airline BOMBER) állt össze. Az anarchista Kaczynski egy 35 ezer szavas, Az ipari társadalom és jövője című kiáltványban fogalmazta meg nézeteit, amelyben a modern technológia veszélyeire figyelmeztetett, szerinte ugyanis az ipari forradalom következményei katasztrofálisak lettek az emberi faj számára.

A Washington Post és a New York Times 1995 januárjában végül annak reményében jelentette meg a kiáltványt, hogy valaki felismeri az írásmódot. Így is lett: a merénylő testvére David Kaczynski felismerte a bátyja írói stílusát, és elvezette a nyomozókat a testvére lakóhelyéhez, amivel véget ért az FBI legköltségesebb embervadászata, Kaczynski élete végéig börtönbe került. Az Unabomber-sztorit feldolgozó sorozat tavaly nyáron került adásba a Discovery Channelen, aztán pedig decemberben felkerült a Netflixre is.

Címlap- és coverkép: Scott Olson/Getty Images