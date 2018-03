A légitársaság munkatársa próbálta becsempészni a kokaint

Letartóztatták a Fly Jamaica Airways légitársaság egyik munkatársát, aki elég átlátszó módszerrel próbált becsempészni kokaint az Egyesült Államokba. A kilenc kilogramnyi kokain a lábai köré volt feltekerve.

A crew member of Fly Jamaica Airways has been arrested for attempting to smuggle cocaine into the US.



Federal agents said they discovered four packages taped to his legs. Nine pounds of cocaine was seized, with a reported street value of $160,000. https://t.co/m5rdOg5B41 pic.twitter.com/8qf1HldKKY