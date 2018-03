Hazaengedték a Szkripal-ügyben mérgezést szenvedett brit rendőrt

Kiengedték a kórházból azt a brit rendőrt, aki szintén súlyos mérgezést szenvedett, amiko az elsők között ért a helyszínre Salisburyben, ahol megpróbálták megölni Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynököt és a lányát.

Nick Bailey kiadott egy nyilatkozatot, amiben azt írta, nem nagyon vannak szavak arra, hogyan érez, de talán a szürreális lenne a legjobb szó, ami eszébe jut, írja a Sky News. Mindenkinek megköszönte az elmúlt hetekben kapott támogatást.

A briteknek kémkedő volt orosz kettős ügynök és lánya továbbra is kórházban van, és az orvosok nem tudják megmondani, magukhoz térhetnek-e, és felépülhetnek-e valaha az idegméreg hatásaiból. Az eddigi vizsgálatok szerint sérülhettek a mentális képességeik. Az orvosok szerint állapotuk most stabil, de bármikor rosszabbra fordulhat.

Egy londoni bíróság csütörtökön úgy döntött, hogy vérmintát vehetnek Szkripaléktól a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakértői, akik összevetik eredményeiket a brit szakértők eddigi vizsgálataival.

A brit szakértők vizsgálata alapján Novicsok osztályú idegméreg vagy ahhoz nagyon közeli hatóanyag miatt került Szkripal és lánya kórházba.

Theresa May brit miniszterelnök már a múlt héten, a londoni alsóház képviselőinek adott tájékoztatásában bejelentette, hogy a Porton Down-i kutatóintézet szakértőinek megállapítása szerint a Novicsok nevű, oroszországi fejlesztésű, fegyverekben is használható minőségű idegméreg-hatóanyaggal mérgezték meg Szkripalt.

Boris Johnson brit külügyminiszter szerint „elsöprően nagy valószínűséggel" Vlagyimir Putyin orosz elnök döntött az akcióról, írja az MTI. Az ügy miatt London 23 orosz diplomatát kiutasított, amire válaszul Moszkva is kiutasított 23 brit diplomatát. May a csütörtök-pénteken tartott EU-s csúcson orosz diplomaták európai kiutasítását fogja kezdeményezni.

Egy csendes vasárnap Nagy-Britannia egyik legszebb katedrálisairól híres városában apa és lánya lettek az áldozatai annak az idegméreg támadásnak, ami Európában először történt a II. világháború óta.



Szergej és Julia Szkripal még mindig intenzív kórházi kezelésben részesülnek. A segítségükre siető rendőrtiszt pedig ugyancsak válságos állapotban van. Továbbá 35 embernek kellett orvosi ellátást biztosítani pusztán azért, mert a közelben tartózkodtak az idegméreg aktiválásakor.



Ami március 4-én Salisbury-ben történt, az nem más, mint civilek ellen brit területen elkövetett gyalázatos emberölési kísérlet, ezzel veszélybe sodorva mindenkit – bármilyen nemzetiséghez tartozzon is –, aki véletlenül a közelben tartózkodott. Ha ez megtörténhetett Salisbury-ben, akkor a rideg valóság az, hogy ilyen incidens megtörténhet bárhol.



A Szkripalék ellen használt mérget a kutatóink beazonosították: a Novicsok néven ismert orosz katonai idegméregről van szó. Ma kizárólag Oroszországról mondható el, hogy államilag finanszírozott bérgyilkosságokhoz köze van, jelen esetben nyílt indítéka Szergej Szkripal megcélzása, valamint hogy Oroszország a Novicsok idegméreg előállítására képes.



A támadás után a brit kormány lehetőséget kínált a Kremlnek, hogy magyarázatot adjon arra, ha esetleg a méreg illetéktelen kezekbe került volna. De ezt a kérést lekezelő módon elutasította, így a brit kormánynak nem maradt más választása, mint azt a következtetést levonni, hogy az orosz állam bűnös a brit városban elkövetett gyilkossági kísérletben egy a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény által tiltott halálos idegméreg használatával.



A Salisbury-ben történt incidens beleillik a Kreml törvényeket be nem tartó lépéseinek sorába. 2014 óta Oroszország annektálta a Krím félszigetet, felélesztette a konfliktust Kelet-Ukrajnában, meghekkelte a német szövetségi parlamentet és a dán kormány rendszerét, valamint beavatkozott európai választásokba.



Ez alkalommal egészen odáig mentek, hogy tiltott idegmérget vetettek be Európa területén. Az, hogy Salisbury-ben nem került több ember kórházba, pusztán a szerencsén múlott. Az elkövetők nyilvánvalóan nem törődtek azzal, hogy hány ártatlan embert veszélyeztetnek.



Nagy-Britannia válaszképp a Londoni Orosz Nagykövetség 23 be nem jelentett hírszerző ügynökét utasította ki. De a teljes nemzetközi közösségnek össze kell fognia, hogy betartsuk és betartassuk azokat a szabályokat, amiken minden állam biztonsága múlik.



Ha ezt nem tesszük meg, akkor az orosz állam folytatja veszélyes és romboló viselkedését.



Mi nem az orosz emberekkel állunk vitában, akik évszázadok óta ragyogó színvonalat képviselnek a kultúrában és az irodalomban. Soha nem felejtjük el az orosz nép II. világháború alatt tanúsított bátorságát, sem a szövetségünket a nácizmus ellen.



De mindannyian kötelesek vagyunk szembeszállni a Kreml azon törekvésével, hogy megossza és gyöngítse a nemzetközi közösséget.



Mindazonáltal, hogy Nagy-Britannia erőteljes válasszal állt elő, liberális demokráciaként továbbra is hű maradt a legfőbb értékeihez, amelyek a törvényességen alapulnak. Számos orosz állampolgár teremtett magának otthont Nagy-Britanniában. Ők betartják a törvényeinket és jelentősen hozzájárulnak a társadalmunkhoz, így őket továbbra is üdvözöljük országunkban.



De minden alkalommal, amikor Oroszország nemzetközi szabályokat sért meg, egyre nagyobb veszéllyel fenyeget. Ez a gyalázatos eset egy békés vidéki városban történt Nagy-Britanniában, Európában.



Iain Lindsay

brit nagykövet