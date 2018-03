Waffen-SS-es pólóban pózolt egy tel-avivi osztrák diplomata

Az osztrák külügy kénytelen volt visszahívni egyik diplomatát Izraelből, miután a tel avivi nagykövetségük munkatársa egy náci páncélos hadosztályt propagáló pólóban pózolt a Facebookon.

Az attaséként szolgáló Jürgen-Michael Kleppich a jobboldali Szabadságpárt tagja. Az ominózus Facebook-fotón az attasé egy „Védd meg a hazád!” és Frundsberg feliratú zöld pólóban van. A Frundsberg az SS 10. páncélos hadosztálya volt a II. világháborúban.

Das, was wir vorhin fanden, ist noch krasser.

"Ehre usw" ist nicht schön, aber er trug in Israel auch ein Shirt mit Anspielung auf Landser und indirekt SS-Panzer



Ich find nicht den falter-Artikel online, aber nach sekundären Quellen fehlt das dort noch.https://t.co/TtWA5DjvOe pic.twitter.com/DOuo9HFK6N — sanddrn (@sanddrn) March 20, 2018

A képet a Falter című osztrák baloldali lap hozta nyilvánosságra. Mint írják, Kleppich korábban nagyapja náci egyenruhás, horogkesztes fotóját is posztolta a közösségi oldalon.

Az eset után a külügy hazarendelte Bécsbe az attasét Izraelből, hogy tisztázza az ügyet.

A Kurz kancellársága alatt az osztrák Néppárttal most koalícióban kormányzó Szabadságpárt számára azért is kellemetlen a botrány, mert éppen erősen igyekeznek lesikálni magukról a radikáljobbos bélyeget. Az általuk delegált Herbert Kickl belügyminiszter a szélsőjobb csoportokat vizsgáló állambiztonság miatt van kellemetlen helyzetben, de az attasét visszahívó külügyminiszter, Karin Kneissl is az ő emberük. Izrael állam a szabadságpárti politikusokkal nem hajlandó közvetlenül érintkezni.