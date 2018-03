Mladić fellebbezett a hágai ítélet ellen

Fellebbezést nyújtott be Ratko Mladić volt boszniai szerb hadseregparancsnok a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (NT) tavaly novemberi ítélete ellen, melyben a bíróság életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte őt népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt.

A bíróság a 11 vádpontból 10-ben bűnösnek találta

Mladićot. A srebrenicai népirtásban megállapították a felelősségét, az egyetlen vádpont, amiben nem találták bűnösnek, az volt, hogy 1992-ben több boszniai településen is népirtást követett el.

A „Balkán mészárosának" is nevezett egykori parancsnok ügyvédje védence felmentését kérte minden vádpont alól. A Nemzetközi Törvényszék tájékoztatása szerint az ügyészség is fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen. A vádhatóság beadványában arra kérte a bíróságot, hogy egy másik ügyben is állapítsák meg a bűnösségét népirtásért.

Az öt évig tartó perben Mladićot 11 pontban vádolták az 1992 és 1995 között lezajlott boszniai háború során elkövetett népirtással, emberiesség elleni bűncselekményekkel és háborús bűncselekményekkel, köztük gyilkossággal, deportálással, kényszer-kitelepítéssel, üldözéssel és túszejtéssel. Mladić minden vádpontot tagadott pere alatt.

A hágai bíróság decemberben befejezte működését, és mandátumának lejárta után a fennmaradó ügyeket az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) veszi át.

(Borítókép: John Thys / AFP)