Ukrajna szerint a választók mozgósítására használja a magyar kormány a nyelvtörvényt

Az ukrán külügyminisztérium odaszólt egyet a magyar külügynek, ugyanis Vaszil Bodnar, a tárca helyettes vezetője csütörtökön az Ukrinform hírügynökségnek azt mondta, hogy a választások után a magyar kormány remélhetőleg nem fogja az oktatási törvény nyelvi cikkét a választók mozgósítására felhasználni. Ezzel együtt azt is remélik, hogy Magyarország nem fogja blokkolni az Ukrajna-NATO miniszteri szintű találkozóját se - írja az MTI.

Szijjártó Péter külügyminiszter többször is - legutóbb hétfőn Brüsszelben - arról beszélt, hogy Magyarország Ukrajna európai, euroatlanti integrációs törekvéseit csak akkor támogathatja újra, ha Kijev a kárpátaljai magyarokat sértő nyelvtörvényeket visszavonja, illetve hatályon kívül helyezi, viszont amíg ez nem történik meg, Budapest megvétózza az EU és a NATO védelmi miniszteri szintű értekezleteit és a NATO-Ukrajna csúcstalálkozót is.

Bodnar szerint Kijev konstruktívan áll hozzá a nyelvi kérdés rendezéséhez, kész a párbeszédre a magyar féllel. Arra a kérdésre, hogy mire alapozza minisztériuma a találkozók blokádjának megszűnésére vonatkozó reményeit, azt válaszolta, hogy az ukrán fél ilyen tartalmú "nem hivatalos jelzéseket kap Budapestről". A külügyi vezető ugyanakkor azt mondta, hogy nemcsak a parlamenti választás, de Oroszország is hatással van Magyarország és Ukrajna kapcsolataira. Bodnar szerint meglehetősen kellemetlen, hogy az EU és a NATO egyik tagja eszköz Moszkva kezében, és szerinte a következtetéseket le kell vonni az Európai Unióban is és a NATO-ban is.