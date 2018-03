A harcias John Bolton lett Trump új nemzetbiztonsági tanácsadója

Nagy meglepetésre John Boltont nevezte ki Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadónak a leváltott Herbert McMaster helyére - írja a BBC.

A neokonzervatív Boltonra már a Bush-érában rátapadt a "harcias" jelző, ugyanis a 2003-as iraki háború elkötelezett támogatója volt, és komolyan sürgette az Irán elleni katonai akció indítását.

Bolton mit sem vesztett ebből a lendületéből, most is a katonai csapás híve Iránnal és Észak-Koreával szemben, és Oroszországgal is keményebben bánna. Korábban kifejtette azt a nézetét, hogy az USA az egyedüli erő a világban, és meg sem éreznénk, ha az ENSZ épülete tíz emelettel alacsonyabb lenne, ami azért ironikus, mert Bush elnök nevezte ki amerikai ENSZ-nagykövetté.

Megveti a multilaterális egyezményeket, a megelőző csapások híve, és részt vett az akkor még Szaddam Husszein által irányított Irak tömegpusztító fegyvereivel kapcsolatos ügy felépítésében, amely végül tévedésnek bizonyult.