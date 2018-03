Százezrek tüntettek a fegyvertartás szigorításáért Amerikában

A floridai Stoneman Douglas gimnáziumban elkövetett mészárlás túlélőinek vezetésével indult a March of Our Lives (Életünk menete) Washingtonban azzal a céllal, hogy elérjék az amerikai kormánynál a fegyvertartás szabályainak szigorítását.

A menet helyi idő szerint délben kezdődött, a Pennsylvania sugárúton, a Fehér Ház közelében, de már reggel óta folyamatosan gyűltek a felvonulók. Ezzel párhuzamosan ország- és világszerte több nagyvárosban tartottak szimpátiatüntetéseket, többek között Párizsban, Montreálban és Tokyoban is.

A probléma rendszerszintű, nem csak az iskolákat érinti

Az egyik felvonuló elmondta a CNN-nek, hogy annak ellenére, hogy egy olyan részéről jött az országnak, ahol a vadászat a város kultúrájának szerves része, nem állnak szinkronban a jelenlegi helyzettel, legyen szó a békés emberek biztonságáról, vagy olyan emberek szűréséről, akiknek nem volna szabad fegyvert adni a kezébe. Véleménye szerint azért kell a törvényeken változtatni, mert azok még egy olyan időben lettek meghozva, amikor nem kellett iskolai lövöldözésekkel, és tömegmészárlásokkal számolnia a törvényhozásnak.

A februári Stoneman Douglas középiskolai, 17 halállal járó lövöldözés volt idén a nyolcadik eset, amikor fegyvert rántott valaki egy tanintézményben Amerikában. Az eset túlélőiből spontán alakult mozgalom áll a mostani tüntetések élén. A tüntetés résztvevői szerint az iskolai erőszak csak része a problémának, mert a nyomornegyedekben, és szegregáltabb részeken a jelenség ott volt Columbine előtt, és jelen van a mai napig.

Obama erkölcsileg, George Clooney és több híresség adományokkal is támogatja a menetet

A menetet több híresség is támogatja, többek között Jennifer Hudson, Ariana Grande, Miley Cyrus is jelezte, hogy részt fog venni a rendezvényen. A New York-i vonuláson részt vett Paul McCartney is, aki a riporter kérdésére, hogy lesz-e változás, azt felelte, hogy nem tudja, de az emberek nem tudnak mást csinálni, mint hogy összeverődnek, és hangot adnak a véleményüknek. Elmondta, - utalva egykori zenésztársa, John Lennon halálára -, hogy a legjobb barátját a fegyverek miatt veszítette el, pont a menet helyszínének közvetlen közelében.

Megszólalt az Egyesült Államok előző elnöke, Barack Obama, aki Twitteren azt üzente a tüntetőknek, hogy tartsanak ki, mert ők mutatják az irányt, és semmi sem állhat az útjába milliók hangjának, akik változást követelnek.

Egyes hírességek nem álltak meg az erkölcsi támogatásnál. George és Amal Clooney kezdeményezésére a filmipar több szereplője is jelentős összeggel támogatta a csoportot. A házaspár után Oprah Winfrey, Steven Spielberg, majd Jeffrey Katzenker és felesége is félmillió dolláros adományt utaltak támogatásuk jeléül a szervezetnek.

Az NRA hallgat, áprilisban és novemberben újabb tüntetések lesznek

Az amerikai Nemzeti Fegyverszövetség (NRA) nem fűzött megjegyzést a szombati eseményekhez. Az MTI szerint az NRA a fegyveres erőszak ellen meghirdetett, március 14-i diákfelvonulásokra válaszul egy géppisztoly képét tette közzé a Twitteren a következő üzenet kíséretében: "Köszi, de majd én ellenőrzöm a saját fegyvereimet".

Mintegy 30 fegyverpárti ellentüntető tiltakozott a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) washingtoni székhelye előtt némán. "A felfegyverzett áldozatok tovább élnek", "Ne sértsétek tovább a polgári jogokat" - állt a transzparenseiken.

A tüntetők közben egy újabb menetet hirdettek ki április 20-ára, ami a Columbine gimnáziumban történt lövöldözésnek a 19-ik évfordulójára esik. Ezen túl a novemberi időközi választásokra összepontosítanak a majd, hogy gyengítsék azoknak a politikusoknak a pozícióját, akik nem támogatják a kért szigorításokat.