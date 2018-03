Kemerovói tűzvész: Nagyon megugrott a halottak száma

76-ra nőtt a vasárnapi kemerovói tűzvész halálos áldozatainak száma – írta a Newsru.com. Az oroszországi tragédia miatt szerdán nemzeti gyászt tartanak. Közben egyre több részlet derül ki a áldozatok hozzátartozóitól, egyértelművé téve, hogy a tűz kitörése után sokkal több embert lehetett volna megmenteni. A hatóságoknak nem hisznek az áldozatok rokonai, szerintük sokkal többen – akár több százan – veszthették életüket a tűzben, amely Vlagyimir Putyin egyik legkomolyabb belföldi válsághelyzetét is okozhatja.

A dél-szibériai város és a megye vezetése kedden még reflexből ellenzéki píárnak minősítette a megyei hivatal előtti többezres tüntetést, ahol később végül térden állva kért bocsánatot a kormányzó helyettese a lekezelő hozzáállás miatt különösen feldühített hozzátartozóktól – írta az Rbc.ru. A tömeg a városba érkezett Vlagyimir Putyintól követelt válaszokat, de sem az elnök, sem a vélhetően lemondatását váró kormányzó nem jelent meg a tüntetők előtt.

Csak azért sem nyitották ki a termet

A tragédiában 27 gyerek halt meg. Velük együtt az áldozatok többsége a negyedik szinten lévő moziteremben halt meg, mert az ajtókat kívülről bezárták és a tűz kitörése után sem nyitották ki.

Három perc alatt ott voltam a bevásárló központban, felrohantam a negyedikre, könyörögtem, hogy nyissák ki a mozitermet, de erősködtek, hogy nincs ott senki – mondta el egy nagymama, aki egy ideig még beszélt is telefonon a lányával, aki három gyermekével együtt halt meg a teremben.

Alekszandr is három 5, 7, 11 éves gyerekeit vesztette el a tűzben. Az édesapa az első szinten várta a mozi végét, amikor nagyobbik lánya telefonált neki, hogy fulladoznak a füsttől. Felrohant, de útközben csaknem elájult az égő műanyag borítás füstjétől. Visszament az elsőre, hogy tűzoltókat hívjon magával. „Három percbe telt, b..., három percbe, amíg felvették a maszkjaikat, és végre bementek az épületbe” – mondta a férfi, aki végül hiába kísérte a tűzoltókat, azok mégsem mentek fel a teremig, mert valaki szólt, hogy a központi lépcső is ég. „Mondtam, hogy legalább adjanak egy maszkot, megyek tovább, de azt mondák, az szabálytalanság volna” – mondta az édesapa.

A mentési munkálatok az épületen kívüliek esetében is szervezetlenül zajlott: többen 40 percen át a tetőre menekülve várakoztak, attól tartva, hogy a födém bármelyik pillanatban beomolhat. Végül létrával mentették le őket. Létrából is hiány volt, többen ezért kényszerültek arra, hogy kiugorjanak a 3-4. szintről. Így tett egy tizenegy éves fiú is, aki szüleit és húgát vesztette el. Az életveszélyes sérüléseket szenvedett fiú állapota az orvosok szerint sokat javult.

A hatóságokkal szembeni bizalmatlanságot növeli, hogy az áldozatok hozzátartozóival titoktartási nyilatkozatot írattak alá az azonosítás előtt – megsértése esetén a holttest kiadásának megtagadásával fenyegetve. Ennélfogva sokakban erős a gyanú, hogy sokkal többen halhattak meg a bevásárlóközpontban, elsősorban a moziteremben. A keddi tüntetésen aktivisták információt gyűjtöttek arról, mennyi eltűnt lehet: a 86-os lista szerdán 77-re szűkült – ez azonban nem jelenti, hogy ők valóban az áldozatok között vannak. A hatóságok szerint nincsenek már számon tartva olyanok, akik gyaníthatóan a tűzvész idején tűntek el. A civilek azonban a megye árvaházait is körbejárják, feltételezve, hogy egész csoportok lehettek onnan a moziban. Többen buszokat is látni véltek aznap az áruház előtt, amelyekkel gyerekcsoportok érkeztek a moziba. Igaz, több teremben is volt vetítés, és ott, ahol az ajtók nyitva voltak, senki sem halt meg.