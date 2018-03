Rengeteg együttérző levelet kap a floridai iskolai tömeggyilkos

Az Egyesült Államok rengeteg városából, de még Európából is sok helyről kap rajongói leveleket a börtönbe a 19 éves Nikolas Cruz, a parklandi iskolai mészárlás elkövetője, aki ellen épp folyik az eljárás - számolt be a CNN. A 100 és 200 közötti számú levél közt vannak kézzel és géppel írottak és sok díszes képeslap is. Sok levélhez szexuális vágykeltésre alkalmas képeket is mellékeltek, amiken lányok, asszonyok fehérneműben, kisminkelve mutatják bájaikat a tömeggyilkosnak. A levélírók közül többen még pénzt is akartak küldeni Cruznak, de vannak akik csak levelezni szeretnének vele.

Még egy New Jersey-i cserkészlány csoport is küldött neki levelet, azt írták neki, "Isten bocsásson meg".

A CNN riporternője szerint az a megdöbbentő a sok küldeményben, hogy nem gyűlölködő, kritizáló levelekről van szó, hanem mindegyikük a tömeggyilkossal érez együtt, próbálja vigasztalni Cruzt, aki 17 embert ölt meg. A CNN-nek nyilatkozó ügyész még sosem látott olyat, hogy valakinek ennyi levelet küldenének a börtönbe, még megközelítőleg sem.

Egy pszichológus szerint annak köszönhetőek ezek a fajta levelek, hogy az emberek a hírekben egy szerencsétlen sorsú árvaként ismerték meg Cruzt, akit meg akarnak menteni, segíteni akarnak neki. Egy olyan embert látnak benne, akinek az életében fontosak lehetnek. Akadhatnak olyanok is a levélírók közt, akik az őket ért erőszak és traumák miatt vonzódnak a veszélyes emberekhez, helyzetekhez.

A CNN szerint Cruz nem tud a levelek létezéséről, és nem is mutatják meg neki őket. Nem nézhet híreket, üzeneteket sem kaphat, amíg megfigyelés alatt tartják, nehogy öngyilkosságot kövessen el.