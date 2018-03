Így néz ki belülről Kim Dzsongun páncélvonata

Mi is írtunk arról, hogy 2011-es hatalomra kerülése után először utazott külföldre Észak-Korea diktátora, Kim Dzsongun. A magasrangú észak-koreai tisztségviselőket és az ország vezetőjét szállító zöld, sárgacsíkos páncélvonatot Pekingben fotózták először, miután vasárnap megérkezett a kínai főváros pályaudvarára, hogy a delegáció találkozzon a Kínát vezető Hszi Csin-pinggel.

Akkor még nem lehetett benézni a különvonatba, azonban pénteken az észak-koreai állami hírügynökség kiadott pár propagandaképet, amit a vonat belsejében készítettek, írja a BBC. Az egyik, kényelmes, süppedős fotelekkel telepakolt vagonban akár kormányülést is lehet tartani, Kínai hivatalnokok le is ültek egy tanácskozásra az észak-koreai delegációval.

A képeken az is látszik, hogy a kínaiak virágcsokorral köszöntötték, Kim Dzsongun feleségét, Ri Szoldzsut.

A vonat elsőre talán szokatlan közlekedési eszköznek tűnhet egy ilyen látogatáshoz, hiszen még az észak-koreai Dadong határvárosból is 12-14 óra eljutni így Pekingbe, de valójában Kim Dzsongun apja, és már a nagyapja is hagyományosan vonattal utazott külföldre. Ezért ennek megvan a hagyománya az észak-koreai vezetésben. Az is könnyen lehet, hogy Kim Dozsungun ugyanazt a vonatot használja, mint az elődei.