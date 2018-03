Hatalmas tűz volt Lipcsében, két embernek a tetőről kellett leugrania

Szándékos gyújtogatás okozhatta azt a tüzet egy lipcsei társasházban, amelyhez csütörtök éjszaka nagy erőkkel kellett kivonulniuk a német tűzoltóknak, írja a Bild.

Amikor kiértek, az ötemeletes ház már lángokban állt. A tűz a ház udvarában lévő kukában keletkezhetett, de a lángok hamar átterjedtek a régi épület fából készült lépcsőházára.

Az emberek egy része emiatt nem tudott kimenekülni: többen a tetőn vagy a ház külső homlokzatára kimászva, egy szűk párkányon egyensúlyozva várták a segítséget. Képek a mentésről a Bild cikkében.

A tűzoltók a lakók egy részét létrákon mentették ki, emelőkosárral hoztak le egy kisgyereket az egyik emeletről. Két embernek 17 méter magasról, a tetőről kellett leugrania egy légpárnára.

Tizenhét ember sérült meg, gyerekek is vannak köztük. Az egyik sérült állapota életveszélyes. A tűz eloltása után egy holttestet is találtak a romok között. A ház egy része beomlott. A tűzvészben több háziállat is elpusztult.

A rendőrség egy 32 éves szír férfit vett őrizetbe szándékos gyújtogatás gyanújával. A férfi is a házban lakott.