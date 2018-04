DiCaprio filmje tönkrevágta a turistaparadicsomot

Kitették a megtelt táblát a thaiföldi Maya-öbölben – írta a Telegraph. Az Andaman-tengerben fekvő Phi Phi szigetek mesés, fehér homokos tengerpartja – illúzióromboló, de ettől fehér – nyáron nem látogatható, mert csak így biztosítható, hogy a terület élővilága fennmaradhasson.

Fotó: Emmanuel Dunand Leonadro DiCaprio a forgatáson 1999-ben

Egyszerűen túl sok turista akarja látni a partot, ahol 1999-ben Leonardo DiCaprio megölt egy cápát és csalódhatott egy ideális társadalom felépítésén dolgozó kis nyugati csoportban. Lényegében hátizsákos turistákban, akiknek megtetszett az eldugott part. A film nem robbantotta fel a pénztárakat, viszont népszerűvé tett egy addig kevésbé ismert partvidéket, ahol ma naponta kétszáz hajó 4-5 ezer utasa fordul meg.

Persze nem lehet az egészet a majdnem 20 éves filmre fogni, a turizmus világszerte brutálisan növekvő ágazat, a fapados légitársaságoknak és a szállodáknak is alávágó Airbnb-nek köszönhetően.

Barcelonában már egész mozgalmak épülnek a turizmus visszaszorítására – de nem kell messzire menni, sokan a Király utca környékét is megszabadítanák a turistáktól, még ha a népszavazás érvénytelen is lett –, de thaiföldi lezárásról szóló döntés sem marad az egyetlen: a Fülöp-szigetek egyébként is nyers döntésekről ismert – gyilkosságaival is büszkélkedő – elnöke is azt tervezi, hogy Boracay környékét áprilistól októberig elzárják a turisták elől.

Rodrigo Duterte szerint a turisták pöcegödörré változtatják a helyet, ezért meg kell védeni tőlük. A döntés persze nem ilyen egyszerű, hiszen a rengeteg turistára helyi szolgáltatások sokasága épült, akár 36 ezer munkahely is veszélybe kerülhet, ha fél évig nem jöhetnek a – főként Ázsiából érkező – látogatók, akiknek a száma alig tíz év alatt évi 630 ezerről kétmillióra nőtt.

A dél-koreai fapados Air Seoul már bejelentette, hogy áprilistól felfüggeszti a Boracayra irányuló járatait. Kérdés persze, hogy a korallzátonyok védelmében tett lépés ellenére továbbra is pihenni vágyó turisták hol fognak emiatt még nagyobb számban megjelenni, máshol hagyva egyre nagyobb ökológiai lábnyomot.