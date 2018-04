Beblöfföle Netanjahu, hogy afrikai menedékkérőket küldhetne nyugatra

Kiutasítás helyett Kanadába, Németországba és Olaszországba mehet Izraelből 16250 afrikai menedékkérő egy ENSZ-megállapodás alapján – közölte az izraeli kormányfő. Benjamin Netanjahu megállapodással kapcsolatos szavait azonban már cáfolta is Olaszország, majd Németország is és Kanada sem erősítette meg részvételét.

Maurizio Gasparri, a jobboldali Hajrá Olaszország (FZ) párt részéről annyit mondott, hogy „teljesen elképedt” a hír hallatán – írta az MTI.

Netanjahu ezután maga jelentette be, hogy felfüggeszti a programot, de továbbra is létező megállapodásról beszélt.

A pénzügyminiszter, Mose Kahlon közölte, először hallott az ENSZ menekültügyi főbiztosságával (UNHCR) kötött állítólagos megállapodásról, amely ezek szerint nagyon szűk körben születhetett.

Az UNHCR-hez közeli körökből Genfben a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva elismerték, hogy Németország képviselői nem vettek részt a főbiztosság és Izrael között ez ügyben folytatott tárgyalásokon, és

a menekültügyi szervezet csak most lát majd hozzá, hogy helyet találjon a migránsoknak

– írta az MTI.

Netanjahu szerint az öt év alatt végrehajtandó, egyszeri megállapodással Izrael vállalja, hogy a kiutasítás helyett Nyugatra küldött afrikai menedékkérőkkel azonos számú afrikai menedékkérőt fogad be.

A kormányfő hivatala szerint a terv lehetővé teszi, hogy több menedékkérőt utasítsanak ki, mint korábban, viszont a kiutasítottak az ENSZ és a nemzetközi közösség révén segítséget kaphatnának elhelyezésükhöz.

A 8,8 milliós Izraelben 42 ezer afrikai bevándorló él, többségük Eritreából jött. Legtöbben Egyiptom felől jöttek, ennek „néhány évvel ezelőtt az vetett véget, hogy a sivatagi határvonalon újabb kerítést építettek” – írta a BBC.

Izrael szerint az esetek többségében nem menekültekről, hanem gazdasági bevándorlókról van szó. Több volt izraeli nagykövet, Izraelen kívül élő zsidó közösségek képviselői, holokauszt-túlélők azzal vádolják Netanjahu kormányát, hogy embertelenül viszonyul a menedékkérőkhöz. Az ellenzéki vádakat Netanjahu alaptalannak nevezte, kijelentve, hogy a valódi menekülteket nem utasítja vissza. A gyakorlatban 2009 óta csak szudáni és eritreai állampolgárok számíthatnak arra, hogy menekültstátuszt kaphatnak Izraelben.

Ruanda már nem oldotta meg

Izrael korábban arról állapodott meg Ruandával, hogy befogadja az Izraelben menedékért hiába folyamodó afrikaiakat. A megállapodás végrehajtása Netanjahu szavai szerint el is indult, de az EU és izraeli jogvédő szervezetek nyomására Ruanda végül úgy döntött, csak azokat fogadja be, akik önként készek elhagyni Izraelt, így a deportálás lehetetlenné vált.

Netanjahu állítása szerint ezért keresett új megoldást, ez lett az ENSZ főbiztosával kötött egyezség – írta a Newsru.co.il. Ennek végrehajtását azonban Netanjahu állítása szerint most ő maga a függesztette fel, mert találkozni akar Dél-Tel-Aviv lakóival, akik kifogást emeltek, hogy az ő körzetüket nem fogja érinteni a program, hiszen Izrael magára vállalta 16 ezer afrikai befogadását is, és többségük épp abban a körzetben él. (Valószínűbb, hogy azért állította le Netanjahu a programot, mert egyelőre nincs is hová szállítani a menedékkérőket, hiszen végrehajtható megállapodás valójában egyelőre nincs.)

A jobboldali Netanjahut szélsőjobbról is támadják, még koalíciós partnere is, mert ha végre is hajtják az ENSZ-megállapodást, akkor is kötelezettséget vállalt magára Izrael afrikai menedékkérők befogadására.

Netanjahu szerint azonban így is a lehetőségek szerinti legjobb feltételeket sikerült elérnie, mert állítása szerint az ENSZ eredetileg azt követelte, hogy egy Nyugatra küldött menedékkérő után négy afrikai menedékkérőt helyzetét rendezze. (Ezek Netanjahu szavai, bár ennyi menedékkérő nem is volt az országban, hiszen az összesen 75 ezer kérelmet jelentene.)

A Tel-Aviv déli részén élők megnyugtatására közölte, hogy a program révén a városrászból 18 hónap alatt hatezer afrikai fog távozni.

Arról, hogy mikor indul meg az afrikaiak nyugati országokba való átszállítása, a kormányfő nem nyilatkozott.