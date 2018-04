Többen meghaltak a kasztrendszer elleni tüntetésen

Legalább hatan meghaltak és sokan megsérültek hétfőn Indiában azokban a zavargásokban, amelyek azután törtek ki, hogy a legfelsőbb bíróság kedvezően döntött két gyanúsított javára, akik a vád szerint meggyilkoltak egy alsóbb kasztba, az érinthetetlenekébe (dalitok) tartozó fiatal földművest, mert lovat mert tartani – írta az MTI.

A legalacsonyabb indiai kaszt, a dalit közösség tagjai azért vonultak utcára, hogy tiltakozzanak a legfelsőbb bíróság március 20-i határozata ellen: hiába van érvényben egy diszkrimáncióellenes jogszabály, a bíróság szerint lehetőség van arra, hogy ne vegyék azonnali őrizetbe azokat, akiket egy alacsonyabb kasztba tartozó személy elleni bűncselekménnyel vádolnak. A határozat szerint az ilyen bűncselekmények gyanúsítottjai kaució ellenében szabadlábon védekezhetnek.

A dalitok körében nem csak a döntés, hanem az által érintett bűncselekmény is nagy felháborodást keltett: a nyugat-indiai Gudzsarát államban szombaton meglincseltek egy 21 éves fiút, mert lovat birtokolt. A fiút halálra verők szerint a lótartás, lovaglás a felsőbb kasztok előjoga. A fiút és családját többször megfenyegették, mert dalitokként nem vetették magukat alá a kasztot érintő, a modern Indiában jogszabályokban nem is létező korlátozásoknak.

A rendőrség három, ksátrija (uralkodó harcos) kaszthoz tartozó gyanúsítottat vett őrizetbe – amit a legfelsőbb bíróság döntése húzhatna keresztül.

A hétfői tüntetéssorozat a "Bénítsuk meg Indiát" jelmondat alatt zajlott.

Az erőszakba torkolló tüntetések több szövetségi államra kiterjedtek, köztük Pandzsábra, Rádzsasztánra, Dzsárkhandra, Biharra, Uttar Pradesre és Madhja Pradesre. Zavargások voltak a fővárosban, Újdelhiben is. A tiltakozók köveket dobáltak, rendőrposztokat, gépkocsikat gyújtottak fel, és megbénították a közúti és vasúti közlekedést. Jóllehet a tüntetők több helyen összecsaptak a rendőrökkel, nem biztos, hogy a halálesetek eközben következtek be, minthogy összetűzésekbe torkolló ellentüntetések is voltak. Több tucat rendőr és tüntető megsérült.

Rávi Sankar Praszád igazságügyi miniszter közölte, hogy a kormány "átfogó felülvizsgálati kérelmet" nyújtott be a legfelsőbb bírósági határozat ellen.

Az 1,25 milliárd lakosú Indiában mintegy 200 millió érinthetetlen él.