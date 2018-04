Melegházasság-párti elnököt választottak Costa Ricában

Meglepően simán nyert a balközép jelölt a Costa Rica-i elnökválasztáson, a szavazatok 60,66 százalékát húzta be Carlos Alvarado Quesada, írja a Washington Post . Ellenfele az erdetileg talán esélyesebbnek tűnő keresztény hitszónok, a konzervatív Fabricio Alvarado Munoz meglepetésre megszorítani se tudta névrokonát. A részvétel 66,91 százalékos volt.

Carlos Alvarado a kormánypárt (PLN) jelöltje volt, a korábbi munkaügyi és szociális miniszter gazdaságilag konzervatív programot ígért: az állam méretének csökkentését vagy a szabad piac elősegítését. A lap szerint lényegében ugyanezt ígérte a másik Avarado is,

a fő különbség a melegházasság engedélyezése kapcsán jött elő.

Még az előző elnök, Luis Guillermo Solís kért állásfoglalást az Emberi Jogok Amerika-közi Bírósága nevű nemzetközi bíróságtól a témában, írta a New York Times. Ezen bíróság javaslata az volt, hogy a tagországaiknak engedélyezniük kell az azonos neműek házasságát, illetve azt, hogy a meleg párok ugyanolyan jogokat kapjanak rendelkezzenek, mint a heteroszexuális házaspárok, például gyerekeket is fogadhassanak örökbe. A régióban számos ország már engedélyezte is a melegházasságot, például Argentína, Brazília, Mexikó egyes részei, Uruguay vagy Kolumbia.

Fabricio Alvarado pont azzal lett igazán híres, hogy a nemzetközi bíróság döntése és melegházasság ellen keményen felszólalt. Itt az országuk szuverenitásának megsértésével kampányolt, és azzal fenyegetőzött, hogy kiléptetné Costa Ricát ezen bíróság hatásköre alól. Emellett a "hagyományos értékek" mellett kardoskodott, írja a Euronews. A választáson egyébként 13 jelölt indult, és a győztes Carlos Alvaradón kívül minden jelölt ellenezte azonos neműek házasodási jogát, írta az MTI.

A korábban vallásos énekkel és tévériporterkedéssel foglalkozó Fabricio Alvarado az elnökválasztás első fordulóját meg is nyerte a konzervatívabb, 76 százalékban katolikus Costa Ricában. A melegházasságot egyébként egy friss felmérés szerint az ország kétharmada inkább elenezte. Carlos Alvarado azonban "A jövőt választom" jelmondatú, az egyenlő jogokra építő kampányával teljesen megfordította az első fordulós eredményt.

Fabricio Alvarado vasárnap este a elismerte a vereségét, és telefonon gratulált is a győztesnek Alvaradóéknak. „Nem nyertük meg a választásokat, de emelt fővel fogadhatjuk el ezt az eredményt” – mondta, mindenekelőtt Istennek mondva köszönetet.

Az ország minden korábbinál megosztottabbnak bizonyult a szavazáson – vélték az AFP francia hírügynökség által megkérdezett szakértők.

A leköszönő elnök, Luis Guillermo Solís, akinek a 2014. évi győzelme véget vetett a latin-amerikai országban évtizedek óta regnáló – de facto kétpárti – rendszernek, az alkotmány értelmében nem jelöltethette magát másodszor. Kormányára árnyat vetettek a különböző korrupciós vádak, ezért maradt alul a népszerűségben kezdetben Carlos Alvarado.

Sem Fabricio Alvaradónak, sem Carlos Alvaradónak nem lesz abszolút többsége a február 4-i parlamenti választás után megalakult, erősen megosztott parlamentben.