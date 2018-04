Szkripal elpusztult tengerimalacait és macskáját vették elő az oroszok

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pénteki Facebook-bejegyzésében fontos potenciális bizonyítékok, egészen pontosan a megmérgezett Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynök elpusztult tengerimalacainak és macskájának eltüntetésévél vádolta meg a brit hatóságokat.

A CNN szerint a két tengerimalac már elpusztult, mire átkutatták Szkripal házát, feltehetően kiszáradás okozta a halálukat. A macskáját pedig elaltatták, miután válságos állapotban találtak rá.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának csütörtöki ülésén Vaszilij Nyebenzja orosz ENSZ-nagykövet is felhozta az elpusztult állatokat. Zaharova azt pedzegette, hogy az állatok is élőlények voltak, ezért ha a házban vetették be a mérget Szkripal ellen, akkor őket is érintette volna.

A brit lapok szerint azonban a macska tetemét a hamvasztás előtt megvizsgálták a brit védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai laboratóriumában.

A brit kormány gyilkossági kísérletnek tartja Szergej és Julija Szkripal megmérgezését, amelyért hivatalos szóhasználata szerint „nagy valószínűséggel" Oroszországot terheli a felelősség. Oroszország tagadja ezt. Az ügy miatt 28 állam utasított ki orosz diplomatákat, amire Moszkva azonos módon válaszolt. Magyarország is kiutasított egy orosz diplomatát, és ugyanígy jártak el az oroszok velünk szemben is.

London több tényezőt is figyelembe vett, amikor megfogalmazta Moszkvának címzett vádjait, köztük azt, hogy olyan támadásról van szó, amelyben az állam is közvetlenül érintett, mondta Karen Pierce brit ENSZ-nagykövet. Szerinte tartani lehet attól, hogy Oroszország semmibe veszi a nemzetközi intézményeket, és olyan történettel próbál majd előhozakodni, amelyre hivatkozva visszautasíthatja a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) várható megállapításait.

Az orosz védelmi minisztérium pénteken azt írta a honlapján, hogy ellenőrzést tartott az OPCW. A britek szerint Novicsok nevű orosz idegméreg miatt került kórházba Szergej Szkripal és a lánya, Julija.

Csütörtökön derült ki, hogy több mint egy hete magához tért és napról napra jobban van Julija Szrkipal, akinek erről szóló közleményét csütörtökön ismertette a brit rendőrség. „Bizonyára megértik, hogy némileg zavarosak a történtek". Julija Szkripal az ő és a családja magánéletének tiszteletben tartását kérte lábadozása idejére.