Emberek közé hajtott egy furgon Münsterben

Cikkünk folyamatosan frissül.

Egy vendéglátóhely teraszán ülő emberek közé hajtott egy furgon a németországi Münster belvárosában- közölte a Morgenpost. Többen meghaltak és megsérültek, de a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az incidensről. A tűzoltók és mentőegységek a helyszínen végzik a mentést, az érintett városrészt lezárták a forgalom elől.

DETAILS: A car drove into the pedestrians in Germany's western town of #Münster, leaving several people dead and injured https://t.co/PRpZpqEvHD pic.twitter.com/mpS8ro6AEK