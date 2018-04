Az FBI lerohanta Trump ügyvédjének irodáját

Hétfőn lerohanta az FBI Donald Trump amerikai elnök ügyvédjének, Michael D. Cohennek az irodáját, írja a New York Times, amely azt is tudni véli, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda többek között a pornószínésznő Stormy Danielsnek utalt pénz után is kutatott.

Cohen ügyvédje teljesen szükségtelennek nevezte a New York-i iroda átkutatását, ami során több Cohan és az ügyfelei között zajló üzenetváltás anyagát is lefoglalták. A Cohen ügyében eljáró Stephen Ryan azt mondta, információi szerint a házkutatást a Trump és az oroszok közti kapcsolatot feltáró különleges bizottságot vezető Robert Mueller tanácsára indították.

Cohen több ezer dokumentumot adott át az orosz befolyás ügyében vizsgálóknak, egyúttal teljes mértékben együttműködött a hatóságokkal, ugyanakkor az ügyre rálátó egyik NYT-informátor szerint az orosz befolyás mellett az FBI többek között a pornószínésznő Stormy Danielsnek fizetett 130 ezer dollár iránt is érdeklődik.

Az FBI Trump és Cohen közti beszélgetéseket is lefoglalt, de ezek külön vizsgálócsoport elé kerülnek majd mint ügyvéd és védence közti védett adatok.