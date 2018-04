Trump lemondta útját a szíriai vegyi támadás miatt

Donald Trump amerikai elnök lemondta első hivatalos elnöki útját Latin-Amerikába, hogy a Szíriában elkövetett feltételezett vegyifegyveres támadásra adott amerikai reakcióra koncentráljon. Trump helyett Mike Pence alelnök utazik majd a Peruban kezdődő körútra.

Washington szerint ha bebizonyosodik, hogy a Damaszkusz melletti Kelet-Gúta legnagyobb városában, Dúmában vegyifegyver-támadást követtek el, akkor erre a nemzetközi közösségnek választ kell adnia. Nincsenek pontos információk akkor, mennyien haltak meg, a különböző források 42 és 60 közé teszik a halálos áldozatok számát, civil szervezetek szerint pedig több százan megsebesültek.

Trump erőteljes válaszlépést ígért, azt mondta, hogy minden lehetőséggel számolnak, beleértve a katonai opciókat is. Trump kedden telefonon beszélt Theresa May brit miniszterelnökkel és Emmanuel Macron francia elnökkel is. A BBC nem zárja ki, hogy Trump valamilyen komolyabb katonai műveletben gondolkozik.

A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) bejelentette, hogy a helyszínen vizsgálja ki, mi történt pontosan.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsában szavazni fognak egy amerikai és egy orosz javaslatról is. Az Egyesült Államok azt akarja, hogy egy új vizsgálóbizottság álljon fel, de Oroszország ezt várhatóan megvétózza. Oroszország ENSZ-nagykövete korábban álhírnek nevezte a támadásról szóló információkat. Az oroszok a BT-ben figyelmeztettek, hogy egy amerikai katonai akció „súlyos következményekkel" járna.